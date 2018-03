BC Staffelstein erkämpft sich Remis

Beim Auswärtsspiel gegen die TS Kronach, die an dritter Position in der Bezirksoberliga-Tabelle steht, erreichte der BC Staffelstein mit viel Kampfgeist ein 4:4-Unentschieden. Zuvor musste sich der BCS dem stark aufspielenden BV Bamberg II mit 2:6 geschlagen geben.



"Mit dem Unentschieden gegen Kronach können wir mehr als zufrieden sein", sagte Mannschaftsführer Thomas Nossek. Denn damit hat der BCS das Saisonziel Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag (22. April gegen SpVgg Forchheim und BC Bayreuth) erreicht.



Bezirksoberliga

BV Bamberg II -

BC Staffelstein 6:2

Mit zwei Niederlagen in den Herrendoppeln hatten die Badstätter keinen guten Einstand. Das Duo Meierhof/Melicher verlor mit 18:21 und 11:21 gegen Alfaro/Renninger. C. Grünbeck und Fischer, der für den erkrankten Mannschaftsführer T. Nossek einsprang, zogen gegen Franz/Besginski in einem hart umkämpften Spiel den Kürzeren (11:21, 21:18, 18:21).



Auch das Damendoppel A. Grünbeck/H. Nossek unterlag - zum ersten Mal in dieser Saison. Durch zu viele Fehler hatten sie nach gewonnenem ersten Satz keine Chance gegen Chandhuri/Sandke. Im ersten Herreneinzel überzeugte E. Meierhof mit einer sehr starken Leistung gegen Y. Alfaro (18:21, 21:16, 21:15) und verkürzte auf 1:3. Obwohl P. Melicher und H. Fischer ihren ersten Satz gewannen, reichte es nicht für einen Sieg. Melicher musste sich in einem Dreisatzkrimi gegen M. Renninger mit 21:14, 20:22, 19:21 hauchdünn geschlagen geben und H. Fischer unterlag V. Besginski. Mit der 5:1-Führung hatte der BVB II hier bereits den Sieg in der Tasche.



Im Dameneinzel gewann die Bambergerin S. Sandke gegen A. Grünbeck mit 21:13 und 21:15. Zum Abschluss holte das eingespielte BCS-Mixed H. Nossek/C. Grünbeck mit 21:17 und 21:16 den zweiten Punkt für Staffelstein.



BC Staffelstein -

TS Kronach 4:4

In der zweiten Begegnung gegen den Erzrivalen aus Kronach liefen die Badestätter zu Bestform auf. Zwar ging das Herrendoppel E. Meierhof/ P. Melicher an die Gegner J. Schnappauf/ S. Fischer, doch dann drehten C. Grünbeck und H. Fischer das Blatt und holten das zweite Herrendoppel (21:23, 21:18, 21:15). Auch die Damen lernten aus ihren Fehlern gegen den BVB II und sicherten sich ihren siebten Saisonsieg.



Die Kronacher J. Schnappauf, S. Fischer und S. Reif-Beck machten in den darauffolgenden Einzeln allerdings ihre Spielstärke deutlich und besiegten E. Meierhof, P. Melicher und H. Fischer jeweils in zwei Sätzen. Damit lag die TSK mit 4:2 in Führung. Trotz des Drucks behielt A. Grünbeck die Nerven und besiegte die Kronacherin E. Fischer mit durchdachtem Spiel (21:18, 21:15. Nachdem H. Nossek/C. Grünbeck im Mixed den ersten Satz klar gewannen, kämpften sich ihre Gegner S. und C. Simon im zweiten Satz wieder heran. Die BSCler behielten jedoch knapp die Oberhand und sicherten so den entscheidenden Punkt zum 4:4-Unentschieden. hno