Baur SV gelingt Start nach Maß

Wenn man eine so weite Reise antritt, wie die Kegler des Baur SV Burgkunstadt am vergangenen Samstag, dann möchte man auch etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Entsprechend konzentriert gingen die Männer aus der Schuhstadt in Landshut ans Werk und landeten, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg.



Dieser Erfolg war wichtig im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga, denn das Rennen wird bis zum Ende spannend bleiben. Zum Letzten aus Kasendorf scheint sich die schwache Landshuter Mannschaft als "Favorit" für den Abstieg zu gesellen. Davor bleibt es eng, wobei Eibach durch den überraschenden Sieg in Fürth ähnlich wie der Baur SV einen Big Point setzen konnte. Als Gewinner des Spieltages darf sich auch Hirschau fühlen. Die Oberpfälzer bezwangen überraschend deutlich den Tabellenführer aus Zeil.



BMW SKK Landshut -

Baur SV Burgkunstadt 2:6

Peter Thyroff legte los wie die Feuerwehr und rang in einem hochklassigen ersten Satz sein Gegenüber mit 150:147 nieder. Mit dem Tagesbesteinzel von 164 Holz - das er später mit seinem Namensvetter Peter Zapf teilen durfte - sorgte der Michelauer in seinem Duell für die Vorentscheidung. Am Ende leuchtete ein souveränes 584:533 am Totalisator auf. Auch Sebastian Krötter machte ein bärenstarkes Spiel. Er zog zwar zweimal knapp den Kürzeren, lag am Ende bei 2:2 Sätzen aber dennoch verdient mit 553:522 gegen Exner vorne und bescherte seinen Mannen einen komfortablen 2:0-Vorsprung, der mit 82 Überholz auch gut untermauert war.



Vorsprung vor dem Schlussduo

Patrick Kalb lag auf Bahn 2 mit 2:1 Sätzen in Front, brach aber überraschenderweise im letzten Abräumen ein. Bei 2:2 Sätzen hatte Kammermeier mit 552:538 die Nase vorne. Doch wozu ein funktionierendes Mannschaftsgefüge gut ist, zeigte daneben Harald Zapf, der in die Bresche sprang. Mit soliden Einzeln kam er auf 526 Holz und distanzierte den schwachen Wittmann (496) klar, so dass man das Schlussduo mit 3:1 und 98 Holz Plus beruhigt in die Bahnen schicken konnte.



Dank des starken Starts von Peter Zapf, der genau wie Thyroff mit 150 und 164 zu Beginn ein Feuerwerk abbrannte, konnte Johannes Partheymüller in seinem ersten Spiel in der Startelf in dieser Spielzeit vor allem Wettkampfpraxis. Seine 1:3-Niederlage gegen Dittmann war zu verschmerzen.



Umso souveräner fuhr Zapf sein Match zum 6:2-Endstand nach Hause. Zweimal 141 Holz verwehrten ihm zwar knapp den 600er, mit 596:521 gegen Klingl war seine Vorstellung aber beeindruckend. Die Mannschaftsleistung und der souveräne Auftritt auf fremder Bahn sollten Anlass zur Hoffnung für den Rest der Saison geben. Nun gilt es, im Derby gegen Kasendorf kommende Woche den Sieg zu vergolden. tc



Die Statistik

BMW SKK Landshut -

Baur SV Burgkunstadt 2:6

(9:15 Sätze, 3142:3325 Holz)

Alt - Peter Thyroff 1:3 (533:584)

Exner - Sebastian Krötter 2:2 (522:553)

Kammermeier - Patrick Kalb 2:2 (552:538)

Wittmann - Harald Zapf 1:3 (496:526)

Dittmann - Joh. Partheymüller 3:1 (518:528)

Klingl - Peter Zapf 0:4 (521:596)