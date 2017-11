Baur-SV Burgkunstadt dreht Partie nach 0:3

Ein deutliches Lebenszeichen gab der Baur SV Burgkunstadt am vergangenen Samstag auf eigener Anlage von sich. Die BSV-Kegler drehten ein scheinbar verlorenes Spiel gegen den TV Eibach und stellten somit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her.

Zeil, Durach und Karlstadt sind vorne enteilt, Landshut und Kasendorf scheinbar abgeschlagen. Die übrigen fünf Teams trennt im Ringen um die Bayernligaplätze fürs kommende Jahr gerade mal ein Punkt.



Bayernliga

Baur SV Burgkunstadt -

TV Eibach 5:3

Kurios war das Match am Samstag aus vielerlei Gründen: Kein Spieler der Heimmannschaft gewann mehr als zwei Sätze, aber drei Kegler holten den Mannschaftspunkt. Eibach gewann nach Sätzen mit 14:10. Alleine im Abräumen lagen die Kunstadter mit 1089:1058 Holz vorne. Die mannschaftliche Geschlossenheit mit Ergebnissen zwischen 522 und 547 war beeindruckend, dafür warteten die Gäste mit zwei Bahnrekorden auf: Wittenbeck startete mit 173 Kegeln auf Bahn 4 sensationell und komplettierte die ersten 60 Wurf zu 315 - er holte sich damit zwei Bestmarken.

Bastian Krötter zeigte sich vom letzten Spiel erholt und hielt tapfer dagegen, gewann sogar die zweite Bahn. Ein furchtbarer Hänger in Satz 3 (69 Holz in die Vollen) kosteten ihm ein Spitzenergebnis. Aber 544 Kegel waren aller Ehren wert, wenngleich gegen den Topspieler des Tages (592) nichts zu bestellen war.

Peter Thyroff verschenkte durch zahlreiche Bauernwürfe in die Vollen einige Holz in dieser Teildisziplin, die am Ende fehlten. Er war mit 547 am Ende des Tages zwar der beste Spieler in Schwarz-Gelb, musste aber gegen Schonert (559) mit 1:3 ebenfalls geschlagen die Bahn verlassen.

Nach 60 Wurf im Mittelpaar war die Partie eigentlich entschieden. Beide Baur-Kegler hatten ihre Sätze verloren, der Holzrückstand war auf 88 angewachsen, es stand gefühlt 0:4 und die Gesamtholz waren in weiter Ferne. Mit diesem Wissen gingen die Schlusskegler zum Umziehen und Aufwärmen, und als sie bei ihrer Rückkehr auf die Anzeige schauten, trauten sie ihren Augen nicht. Patrick Kalb glich gegen Fuchs, der mit 295 Holz gut begonnen hatte, zum 2:2 aus und hatte am Ende mit 544:540 Holz sogar knapp die Nase vorne. Harald Zapf erzielte auf Bahn 3 mit 136:124 den Satzanschluss, ehe er mit 160:105 nicht nur das 2:2 nach Mannschaftspunkten markierte, sondern seine Farben auch mit zwei Holz in Front brachte. Das Match war wieder völlig offen.

Dann kam nach 30 Wurf der nächste Rückschlag: Dieter Kestel musste wegen erneuter Ellenbogenprobleme die Bahn verlassen. Für ihn kam Sebastian Kestel, der den Kaltstart etwas verschlief, sich aber von Bahn zu Bahn steigerte und Brendel nur knapp mit 522:529 Holz unterlag. Peter Zapf lag ebenfalls schon 1:2 zurück, agierte dabei glücklos wie selten.

Doch auch er steigerte sich hinten raus noch einmal, rang Pechmann mit 524:515 nieder und vervollständigte das Match zum 3:3. Die Holzzahl war dann ausschlaggebend, und da Kestel kurz vor dem Ende noch einen Naturneuner einstreute, während die Gäste jeweils nicht mehr in die Vollen kamen, war das Unerreichbare geschafft.



BSV Burgkunstadt - TV Eibach 5:3

(10:14 Sätze, 3227:3223 Holz)

Thyroff - Schonert 1:3 (547:559)

Krötter - Wittenbeck 2:2 (544: 592)

Kalb - Fuchs 2:2 (544: 540)

Zapf H. - Ringer 2:2 (546: 488)

Kestel D./Kestel S. - Brendel 1:3 (522:529)

Zapf P. - Pechmann 2:2 (524:515)