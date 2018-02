Baur SV Burgkunstadt chancenlos in Karlstadt

Fast alle Spieler des Baur SV Burgkunstadt waren gesundheitlich angeschlagen, zwei Topkegler (Peter Thyroff und Peter Zapf) mussten wegen Krankheit gar zu Hause bleiben. Unter diesen Vorzeichen war klar, dass es beim Tabellenzweiten in Karlstadt nicht viel zu holen gab. Am Ende verließen die Burgkunstadter die Bahnen jedoch erhobenen Hauptes. Die Oberfranken verkauften sich teuer. Ersatzspieler Tobias Sachs aus der dritten Mannschaft bot in seinem zweiten Einsatz in der Bayernliga ein ordentliches Spiel und gewann sogar zwei Sätze.

Mit der Niederlage rückte der Baur SV wieder näher ans Tabellenmittelfeld heran. Hirschau (6:2-Sieger über Schlusslicht Landshut) könnte mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Schretzheim (8.) sogar an den Burgkunstadtern vorbei auf Rang 4 ziehen. Nur einen Punkt hinter dem Baur SV lauern Fürth (6:2 gegen Kasendorf) und Eibach (5:3 gegen Durach).



Bavaria Karlstadt -

Baur SV Burgkunstadt 6:2

Nach den krankheitsbedingten Ausfällen waren die Burgkunstadter froh, überhaupt sechs gesunde Kegler nach Karlstadt schicken zu können. Vier von ihnen gingen angeschlagen ins Match, hielten aber durch und brachten meist brauchbare Ergebnisse. Der junge Sachs startete verständlicherweise etwas nervös und hatte vor allem im Abräumen zunächst leichte Probleme. Auf den zweiten 60 Wurf aber zeigte er, was in ihm steckt und glich nach Sätzen noch aus, musste sich aber mit 497:542 dem routinierten M. Burkard geschlagen geben. Besser machte es Bastian Krötter, der sich zu einem soliden Bayernligaspieler entwickelt. Mit 148 und 141 begann er stark und zog seinem Gegenüber Endrich den Zahn. Knapp mit 134:131 machte er den Sack zu, so dass der verlorene vierte Satz beim 548:543 nicht mehr ins Gewicht fiel.



Patrick Kalb legt furios los

Bei den Gästen keimte Hoffnung auf. Patrick Kalb legte furios mit 155 los, nur Harald Zapf kam gar nicht in die Gänge. Nach den ersten beiden Bahnen lag er mit 0:2 zurück, im dritten Durchgang knallte sein Kontrahent Schramm gar 150 auf die Anlage. Somit ging dieser Punkt mit 519:550 an die Unterfranken. Das Duell Kalb gegen Rosemann war lange spannend und auf gutem Niveau, ehe der Baur-Mannschaftsführer nicht mehr gegenhalten konnte. So hatte er trotz der Bestleistung seines Teams mit 555:586 das Nachsehen. Das Match war so bei 1:3 Mannschaftspunkten und 102 Kegel Rückstand entschieden.



Parteymüller dreht im vierten Satz noch auf

Dennoch wollten sich die Schlusskegler der "Schwarz-Gelben" achtbar aus der Affäre ziehen, was zumindest Johannes Partheymüller gelang. In einem spannenden Duell gegen Götz zog er zunächst in Front, verlor aber Bahn 2 und 3. Im Schlussabschnitt drehte er jedoch noch einmal auf und rang den Karlstadter mit 554:545 nieder.

Dieter Kestel leistete sich zu viele Fehlwürfe und kämpfte in der Folge um ein achtbares Ergebnis. Dank guter 146 am Ende kam er noch auf 513 Holz, was gegen den Topspieler des Tages, K. Burkard zu wenig war. Der Routinier zauberte 598 auf den Kunststoff und machte den klaren Sieg des Tabellenzweiten perfekt. tc



Die Statistik

Bavaria Karlstadt -

Baur SV Burgkunstadt 6:2

(14:10 Sätze, 3364:3186 Holz)

M. Burkard - T. Sachs 2:2 (542:497)

Endrich - S. Krötter 1:3 (543:548)

Schramm - H. Zapf 3:1 (550:519)

Rosemann - P. Kalb 2:2 (586:555)

Götz - J. Partheymüller 2:2 (545:554)

K. Burkard - D. Kestel 4:0 (598:513)