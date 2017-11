Auf Elke Karnoll war wie immer Verlass

Nichts war es mit dem erhofften Punktgewinn der Burgkunstadter Tischtennis-Herren in der Oberfrankenliga. Der TTC kassierte in Bamberg eine knappe 6:9-Niederlage.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die Burgkunstader TTC-Damen in Hausen mit einem knappen, aber hochverdienten 8:6-Sieg.



Oberfrankenliga, Herren

Post SV Bamberg -

TTC Burgkunstadt 9:6

Die Burgkunstadter mussten zunächst einem Rückstand nach den Doppeln hinterherlaufen, denn nur Nidetzky/Linz gewannen, während Pol/M. Eideloth und Voit/C. Eideloth klar unterlagen.

Ulrich Voit markierte nach einem starken 3:1-Sieg über Schäfer den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Pol und Nidetzky kassierten weitere Niederlagen. Nun waren es die beiden Eideloths, die gegen Zebunke bzw. Luger punkteten und für den TTC ausglichen. In der zweiten Einzelrunde lief es jedoch nicht mehr: Lediglich Pol gegen Schäfer und Linz gegen Luger gelangen noch Erfolge, während sich Voit, M. Eideloth und Nidetzky glatt geschlagen geben mussten. Am Ende avancierte der Post-Ersatzspieler Christoph Fredrich zum Matchwinner für die Postler, als er nach dem 3:1 gegen Ricco Linz auch Christopher Eideloth mit 3:1 bezwang und so das Schlussdoppel verhinderte. fk

Ergebnisse: Schäfer/Raum - Voit/C. Eideloth 3:1, Lorek/Zebunke - Pol/M. Eideloth 3:0, Luger/Fredrich - Nidetzky/Linz 0:3, Schäfer - Voit 1:3, Lorek - Pol 3:0, Raum - Nidetzky 3:0, Zebunke - M. Eideloth 1:3, Luger - C. Eideloth 0:3, Fredrich - Linz 3:1, Schäfer - Pol 1:3, Lorek - Voit 3:1, Raum - M. Eideloth 3:0, Zebunke - Nidetzky 3:1, Luger - Linz 0:3, Fredrich - C. Eideloth 3:1



2. Bezirksliga, Damen

SpVgg Hausen III -

TTC Burgkunstadt 6:8

Schlee und Karnoll brachten zusammen im Doppel und mit Einzelsiegen den TTC zunächst in Führung, ehe die Hausenerinnen ihren Gästen gleich drei bittere Fünf-Satz-Niederlagen am Stück zufügten. Bestes Beispiel Maria Albert, die gegen Christa Schlüter mit 11:13, 12:10, 13:11, 10:12 und 10:12 unterlag! So gingen die Burgkunstadterinnen anstelle einer möglichen 6:1-Führung mit einem 3:4-Rückstand in die weiteren Einzel. Dann lief es jedoch deutlich besser: Karnoll, Sesselmann, Albert und Schlee drehten den Spieß um und holten sich mit vier Siegen in Serie die Führung zurück. Hausen verkürzte durch zwei knappe Erfolge von Krautheim-Zenk und Fleischmann zwar nochmals, doch der TTC konnte sich zum wiederholten Mal auf Elke Karnoll verlassen, die ihre starke Form mit ihrem dritten Erfolg an diesem Tag krönte und dem TTC den so wichtigen Auswärtssieg bescherte. fk

Ergebnisse: Schlüter/Dippold-Hein - Schlee/Karnoll 0:3, Krautheim-Zenk/ Fleischmann - Sesselmann/Albert 3:1, Krautheim-Zenk - Karnoll 1:3, Fleischmann - Schlee 1:3, Schlüter - Albert 3:2, Dippold-Hein - Sesselmann 3:2, Krautheim - Zenk - Schlee 3:2, Fleischmann - Karnoll 1:3, Schlüter - Sesselmann 0:3, Dippold-Hein - Albert 1:3, Schlüter - Schlee 0:3, Krautheim-Zenk - Sesselmann 3:2, Fleischmann - Albert 3:1, Dippold-Hein - Karnoll 0:3



3. Bezirksliga, Herren

TTC Burgkunstadt II -

TTC Lettenreuth 9:2

Den dritten Erfolg in Serie feierte die Burgkunstadter "Zweite", während die Lettenreuther weiterhin im Tabellenkeller stecken. Das Derby verlief auch recht einseitig, da die Lettenreuther gleich mit zwei Ersatzspielern antraten. Die bislang noch ungeschlagenen Kern/Klieme sowie Hoffmann/Raab brachten die Hausherren in Front, während sich auf der Gegenseite Sandberg/Lutter gegen Schneider/Karnoll einen Fünf-Satz-Sieg erspielten. Der zweite Punkt für die Gäste folgte sogleich, als Christopher Sandberg sich gegen Manfred Schneider durchsetzte. Das restliche Spielgeschehen hatten die Burgkunstadter jedoch im Griff. Stefan Kern mit zwei glatten 3:0-Siegen, Niklas Klieme, Ferdinand Karnoll und Christian Raab zeigten klar auf, dass für Lettenreuth nichts zu holen war. Christopher Hoffmann und Manfred Schneider mussten gegen Christian Lutter bzw. Manuel Bojer zwar kämpfen, trugen sich aber ebenfalls in die Siegerliste ein und bescherten dem TTC einen klaren Heimsieg. fk

Ergebnisse: Kern/Klieme - Bojer/Schlottke 3:0, Schneider/Karnoll - Sandberg/Lutter 2:3, Kern - Bojer 3:0, Schneider - Sandberg 1:3, Hoffmann - Lutter 3:1, Klieme - Gack 3:1, Karnoll - Schlottke 3:0, Raab - Gahn 3:0, Kern - Sandberg 3:0, Schneider - Bojer 3:1



Oberfrankenliga, Jugend

SpVgg Trunstadt -

TTV 45 Altenkunstadt 6:8

Schlusslicht Trunstadt zeigte eines seiner guten Spiele und forderte den Gästen alles ab. Allerdings fehlte TTV-Spitzenspielerin Cathrin Singer. Dennoch gelang nach spannendem Spiel ein knapper Sieg. Der Aufsteiger hat sich bislang hervorragend geschlagen. Garanten für den Auswärtssieg waren Luise Birkner, Reinhold Rommel und Johannes Pavli, die jeweils zwei Einzelsiege verbuchten. Reinhold Rommel/Niklas Zink und Niklas Zink holten die restlichen Zähler zum Gesamterfolg. gi