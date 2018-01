Arnsteiner im Finale nervenstark

Bereits zum 26. Mal veranstaltete der FC Baiersdorf sein Fußballturnier in der Kordigasthalle in Altenkunstadt, bei dem nur Mannschaften bis zur Kreisliga eingeladen werden. Dadurch sahen die zahlreichen Zuschauer interessanten und spannenden Fußball.



Vorrunde

In Gruppe A setzte sich die der SC Jura Arnstein nach fünf Spielen mit elf Punkten vor dem FC Fortuna Roth (9 Punkte), dem BSC Kulmbach, dem FC Baiersdorf I und dem SSV Peesten (jeweils 6), durch. Der FC Redwitz belegte mit zwei Zählern Rang 6.

In Gruppe B dominierte der FC Altenkunstadt/Woffendorf dominant. Die Spielgemeinschaft gewann die Vorrunde ohne Punktverlust und behaupteten sich vor der SpVgg Isling (9 Punkte), dem SCW Obermain (8), der TSG Niederfüllbach (7), dem FC Baiersdorf II (2) und dem ATS Wartenfels (1).

Im Spiel um Rang 11 setzte sich der FC Redwitz mit 1:0 gegen den ATS Wartenfels durch. Neunter wurde der SSV Peesten mit einem 2:1 gegen den FC Baiersdorf.

Die TSG Niederfüllbach sicherte sich durch ein 1:0 gegen den FC Baiersdorf I den siebten Platz. Den fünften Rang belegte der BSC Kulmbach, der den SCW Obermain ebenfalls 1:0 in die Knie zwang.



Mitreißende Halbfinalpartien

Mitreißende Spiele brachten die beiden Halbfinals. Im ersten Spiel besiegte der SC Jura Arnstein die SpVgg Isling überlegen mit 3:1. Die zweite Partie entschied der FC Altenkunstadt/Woffendorf knapp mit 1:0 gegen den Fortuna Roth für sich und zog somit ins Finale ein.

Im Spiel um Platz 3 kam es nun zum Nachbarduell zwischen Isling und Roth. Die Islinger, in der Vorrunde mit einer überragenden Torausbeute von zehn Treffern, hielten hinten dicht und sicherten sich mit einem 2:0 verdient den dritten Turnierplatz.



Fans gehen im Finale mit

Im Finale zeigten die beiden besten Mannschaften des Turniers tollen Hallenfußball. Die umkämpften Szenen wurden von den Anhängern beider Lager genauestens verfolgt und lautstark kommentiert. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es zwischen Arnstein und Altenkunstadt/Woffendorf 0:0. Im Neunmeter-Schießen bewiesen die "Jura-Boys" die besseren Nerven und triumphierten mit 4:2. Die Arnsteiner dürfen den großen Wanderpokal nun ein Jahr behalten.

Bei der Siegerehrung dankte der FCB-Vorsitzende Wolfgang Krauß der Gemeinde Altenkunstadt um Bürgermeister Robert Hümmer für die Hallenüberlassung, allen Helfern für ihren Einsatz, den Schiedsrichtern und den Mannschaften für ihre Teilnahme und die faire Spielweise. luja