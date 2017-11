Arbeitssieg im Derby für HG Kunstadt

Die Obermainhalle ist gut gefüllt. Auf dem Spielfeld läuft der Derbyklassiker zwischen HG Kunstadt und TV Weidhausen - doch auf den Rängen will keine rechte Stimmung aufkommen. Es gab nämlich schon rassigere Auflagen als am Sonntagnachmittag. Die Kunstadter setzten sich nach einer eher durchwachsenen Leistung mit 28:25 (14:13) gegen die Weidhausener durch, die wohl selbst nicht an einen Sturz des ungeschlagenen Tabellenersten geglaubt hatten. Dabei wäre für die Truppe von TVW-Trainer Frank Steinberger mehr möglich gewesen.



Weidhausen körperlich stark

Kunstadt wurde zwar über 60 Minuten seiner Favoritenrolle gerecht, so richtig ins Rollen kam der HGK-Express aber eigentlich nie. Das mag zum Teil am fehlenden Tempo, aber ganz sicher am Gegner selbst gelegen haben. Denn Weidhausen präsentierte sich am Sonntag sowohl auf als auch neben dem Spielfeld als eine echte Einheit, die am Sonntag zudem für die ein oder andere personelle Überraschung sorgte. Zum Beispiel war da die Rückkehr des lange verletzten Florian Büttner, zum anderen der Einsatz des Ex-Kunstadter Routiniers Florian Klihm. Auch dank dieser beiden groß gewachsenen Spieler verfügte die Steinberger-Truppe über eine körperliche Präsenz, gegen die sich die HGK in der Offensive lange schwer tat.



Swoboda platzt der Kragen

Besonders bemerkenswert war die Leichtigkeit, mit der Weidhausen über Recknagel, Büttner und Klihm die Kunstadter Defensivreihe im direkten Zweikampf austanzte. Da platzte beim 10:10 in der 20. Min. schon auch einmal dem ansonsten eher ruhigen Simon Swoboda der Kragen, der im Kunstadter Tor noch der Beste seines Teams war. Doch auch in der Offensive trat die HGK eine Woche vor dem so wichtigen Spiel in Rödental recht einfallslos auf. Fast alles lief über die linke Angriffsseite, deren Versuche aber frühzeitig von der hellwachen TVW-Abwehr unterbunden wurden. Allein Swoboda im Tor und die eine oder andere gelungene Angriffsaktion von Oliver Oester und Hajck Karapetjan ermöglichten der HG die knappe 14:13-Pausenführung.

In den zweiten 30 Minuten änderte sich am Spiel auf beiden Seiten wenig, allerdings hatten die Hausherren jetzt auch ihre rechte Angriffsseite wieder gefunden, bei der sich Andrei Stirbati hellwach und vor allem treffsicher gegen den ansonsten sehr guten TVW-Schlussmann Jonas Faber präsentierte. Stirbatis Tore zum 23:18 (45.) sorgten auch deshalb früh für klare Verhältnisse, weil beim TVW merklich die Kraft nachließ und im Lager der "Grünen" wohl auch die Zuschauer nicht an eine Wende glaubten. So plätscherte die Partie mit Ausnahme einzelner sehenswerter Einzelaktionen auf beiden Seiten bis zum Schluss vor sich hin. Doch trotz des standesgemäßen 28:25-Erfolgs müssen sich die Spieler von Trainer Johan Andersson vor allem in Sachen Tempo und Zusammenspiel einiges einfallen lassen, um in Rödental kein böses Erwachen zu erleben.



Die Statistik

HG Kunstadt: Swoboda, Kießling - Karapetjan (9/5), Stirbati (6), Andersson (3), Brungs (3), O. Oester (3), N. Oester (2), Jung (1), Maile (1), Lakiza, Petersen / TV Weidhausen: Faber, Schieber - Recknagel (7/1), Ch. Büttner (5/2), Klihm (4), F. Büttner (3), Werner (2), Querfeld (2), S. Büttner (1), Reichel (1), Staude, Goller, Pechauf / SR: Bönisch, Weisflog (beide Coburg)