Altenkunstadt siegt im Heimspiel etwas zu hoch

In einem sehr interessanten Match erspielten sich die Tischtennis-Herren des TTV Altenkunstadt ihren vierten Sieg in der Oberfrankenliga. Der fiel mit 9:2 gegen den Post SV Bamberg allerdings etwas zu hoch aus. Die Bamberger hielten ausgezeichnet dagegen und hätten durchaus ein besseres Endergebnis verdient gehabt.



Oberfrankenliga, Herren

TTV 45 Altenkunstadt -

Post SV Bamberg 9:2

Wiederum sahen viele Zuschauer ein auf gutem Niveau stehendes Spiel, da beide Teams ebenbürtig waren und sehr schöne Aktionen zeigten. Die Altenkunstadter starteten furios, indem sie alle drei Doppel für sich entschieden.

Spitzenspieler Miro Hurina zeigte gegen Raum seine Klasse und siegte souverän. Frank Zeller musste trotz guter Vorstellung sein Match gegen den gut aufgelegten Lorek mit 1:3 abgeben. Abwehrstratege Luger kämpfte sich gegen Holger Funke trotz eines 0:2-Satzrückstands wieder zurück und siegte mit 3:2. Herrliche Ballwechsel lieferten sich Tino Zasche und Zebunke. Der Altenkunstadter behielt nach Abwehr von zwei Matchbällen im fünften Durchgang mit 12:10 knapp die Oberhand.

Sehr clever war das Auftreten des hinteren TTV-Paarkreuzes. Manfred Fischbach und Alexander Zeuss erspielten nach spannender Auseinandersetzung zwei Siege und brachten ihr Team mit 7:2 in Front. Den Deckel machten dann die beiden Spitzenleute der Hausherren, Hurina und Zeller, drauf, die ihre Begegnungen jeweils nach einer Leistungssteigerung im Entscheidungssatz gewannen.

Am kommenden Wochenende kommt es für die Gastgeber zum Showdown. Hier erwarten sie zum Heimspiel die Nachbarn aus Burgkunstadt und am Sonntag geht es zum Spitzenspiel nach Windheim. gi

Ergebnisse: Hurina/Funke - Raum/Fredrich 3:0; Zeller/Zeuss - Lorek/Zebunke 3:2; Zasche/Fischbach - Luger/Rädlein 3:0; Hurina - Raum 3:0; Zeller - Lorek 1:3; Funke - Luger 2:3; Zasche - Zebunke 3:2; Zeuss - Frerich 3:1; Fischbach - Rädlein 3:2; Hurina - Lorek 3:2; Zeller - Raum 3:2



3. Bezirksliga, Herren

TTC Lettenreuth -

TSV Ebermannstadt 5:9

Mit einem Sieg über die bis dato um einen Rang schlechter platzierten Gäste hätte der TTC Lettenreuth den Anschluss ans Tabellenmmittelfeld geschafft. Doch die Einheimischen erlitten einen nicht gerade eingeplanten Rückschlag gegen den Tabellennachbarn. Obwohl es nicht gerade nach Wunsch für die Hausherren lief, hielten die TTCler bis zum 4:4 mit. Doch danach war es um die Lettenreuther geschehen, denn nur noch Markus Gack gelang es, einen Punkt zu holen. Die restlichen Begegnungen gingen zum Teil knapp an die Ebermannstadter, die dadurch in der Tabelle die Lettenreuther überholten. Die Gäste zeigten in allen Paarkreuzen eine konstante Leistung, die am Ende zu einem verdienten Erfolg führte. Vor allem in den Entscheidungssätzen, wo es teilweise sehr eng herging, waren die TSVler auf dem Posten. gi

Ergebnisse: Bojer/Lutter - Triebel/Pospiech 2:3; Sandberg/T. Gahn - Peter/Peter 1:3; Gack/G. Gahn - Hecker/Albert 3:2; Sandberg - Triebel 3:0; Bojer - K. Peter 3:2; T. Gahn - Hecker 2:3; Gack - J. Peter 2:3; Lutter - Albert 3:0; G. Gahn - Pospiech 2:3; Sandberg - K. Peter 1:3; Bojer - Triebel 1:3; T. Gahn - J. Peter 0:3; Gack - Hecker 3:2; Lutter - Pospiech 2:3