ACL-Ringer Thumshirn holt deutsche Meisterschaft - Neuzugang bestätigt

Dass die Oberliga-Ringer vom AC Lichtenfels ein gutes Händchen bei der Auswahl der Neuverpflichtungen haben, bewiesen die deutschen Meisterschaften in Hemsbach (griechisch-römisch) und Bad Kreuznach (Freistil): Herbstverpflichtung Achim Thumshirn wurde deutscher Junioren-Meister im griechisch-römischen Stil. Nun gab der ACL außerdem die jüngste Neuverpflichtung bekannt: Lukas Tomaszek vom KSV Bamberg ringt in der kommenden Saison für die Lichtenfelser. Und auch er war erfolgreich: Tomaszek erreichte einen starken fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft im Freistil.



Titelgewinner und ACL-Ringer Achim Thumshirn trat bei den Einzelmeisterschaften für seinen Heimatverein ASV Neumarkt an. Der 19-Jährige sicherte sich souverän den Titel in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Bei zwölf Teilnehmern gewann der Oberpfälzer alle seiner vier Kämpfe, in Zweien davon war er technisch weit überlegen. Nach dem A-Jugend-Titel 2016 zeigte Thumshirn ein weiteres Mal, dass er zur deutschen Spitze gehört. "Wir sind unglaublich stolz, dass mit Achim ein Lichtenfelser Oberligaringer den Titel gewinnen konnte", freute sich Vereinsvorsitzende Britta Beier.



Neuzugang aus Bamberg

Gleichzeitig fand auch die Meisterschaft im freien Stil statt. Hier startete mit Lukas Tomaszek ein Neuzugang des AC Lichtenfels. In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm erreichte der 17 Jahre alte Bamberger unter 20 Teilnehmern einen hervorragenden fünften Platz.



"In seinem ersten Jahr bei den Junioren konnte Lukas schon voll überzeugen. In der nächsten Saison dürfen wir uns gewiss auf packende Kämpfe freuen", sagt Mannschaftsführer Heiko Scherer. "An Lukas sind wir bereits seit drei Jahren dran und froh, dass es endlich geklappt hat." Tomaszek wird in Lichtenfels vor allem in den Gewichtsklassen 71- und 75-Kilogramm-Freistil eingesetzt, kann aber auch im griechisch-römischen Stil kämpfen. "Er hat gezeigt, dass er zur erweiterten Spitze im Jugendbereich gehört. Durch ihn haben wir auch im Aufstellungspoker weitere Optionen", freut sich Scherer. red