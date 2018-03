ACL-Eagels starten super

Beim stark besetzten Maintal-Turnier in Schonungen, an dem 146 Ringer aus den Niederlanden und ganz Deutschland teilnahmen, waren auch Nachwuchsringer des AC Lichtenfels, die ACL-Eagles, mit acht Jungen am Start. Unter der Leitung von Ruman Savchev (Jugendtrainer) und Holger Reinhard (Bambini-Trainer) zeigten die ACL-Talente, einen klaren Aufwärtstrend. Die Jungen kommen immer besser in Fahrt und nehmen die Ratschläge des erfahrenen Trainers an.

Der AC Lichtenfels ist auf einem guten Weg in diesem Jahr, nach langer Zeit wieder eine Jugendmannschaft zu melden. Die Ergebnisse sprechen für sich.

In der E-Jugend belegte Roman Kaltwasser (27 kg) den vierten Platz. Max Jahn (27 kg) wurde Siebter. Den Sieg in der D-Jugend holte sich Jan Braun (46 kg). Rang 6 belegte Paul Schütz (25 kg).

In der C- Jugend sichert sich Raphael Hornung (54 kg) die Silbermedaille. Auf dem Bronzerang kamen Lukas Bauer (46 kg) und Michael Schröder (29 kg). Den achten Rang in der 34-Kilo-Klasse belegte Noah Huska.

Wer Lust hat, sich auch mal auf der Matte auszutoben und Ringen mal ausprobieren will, ist jeder Zeit in der AC-Halle am Schützenplatz zum Training willkommen. nlö