AC Lichtenfels zu Gast beim Tabellennachbarn

Nach dem erfreulichen 23:11-Derbysieg vor Wochenfrist gegen den Erzrivalen aus Hof steht für die Oberligaringer des AC Lichtenfels der letzte und zeitgleich auch weiteste Auswärtskampf des Jahres auf dem Plan. Die Mannen um Coach Ali Hadidi fahren ins niederbayerische Untergriesbach. Der Kampf der zweiten Mannschaft gegen den Tabellenführer vom SV Johannis Nürnberg III musste aus Personalmangel (Verletzung, Urlaub und Arbeit) abgesagt werden.



Weiteste Auswärtsfahrt

Satte 325 km müssen die ACL-Ringer am morgigen Samstag zurücklegen, um beim Tabellenfünften in Untergriesbach anzutreten. Die Mannschaft von SVU-Chefcoach Christoph Scherr zählte vor der Saison genau wie der ACL zu den Favoriten der Liga. Diese Situation hat sich bekanntermaßen geändert. Alle Vereine versuchen Platz 2 hinter dem designierten Meister SV Johannis Nürnberg II zu umgehen. Den Pflichtaufstiegsplatz nimmt aktuell der ASC Bindlach (16:8 Punkte) ein.

Die Untergriesbacher (12:12) setzen auswärts meist auf Nachwuchskräfte und Perspektivringer, um dann vor heimischen Publikum punkten zu können. Die einzige Niederlage vor heimischen Publikum musste der SVU vergangene Woche gegen den zweitplatzierten ASC Bindlach einstecken.



Drei Untergriesbacher mit Übergewicht

Dabei gingen die Untergriesbacher Verantwortlichen auf Nummer sicher und schickte drei Ringer mit Übergewicht auf die Waage, so dass Bindlach schon von vornherein mit 40:0 gewonnen hatte. Man darf gespannt sein, welche zehn Ringer die Niederbayern auf die Matte schicken werden.

"Wir rechnen mit einer vollbesetzten Untergriesbacher Mannschaft, die vor heimischen Fans nicht noch mal verlieren will. Wir werden mit unserem bestmöglichem Team anreisen und versuchen, den Gastgeber etwas zu ärgern", verspricht der Lichtenfelser Mannschaftsführer Daniel Luptowicz.

Mit Nikolay Kurtev, Witalis Lazovski, und Tamas Fodor haben die Untergriesbacher drei mächtige Kaliber in ihren Reihen, die nur sehr schwer zu schlagen sein werden. Einen spannenden Kampf darf man in der Gewichtsklasse bis 98 Kilo erwarten, wenn der deutsche Juniorenmeister von 2016, Erkan Celik, auf den ACL-Sieggaranten Hannes Wagner trifft.



Fanbus kostenlos

Die Mannschaft wird die Fahrt mit einem großen Reisebus antreten. Für Fans ist auf jeden Fall noch Platz im Bus frei. Die Fahrtkosten übernimmt der Verein und der Fanclub, somit ist die Fahrt für jeden ACL-Anhänger frei.

Die Mannschaft freut sich über jeden mitreisenden Fan. Treffpunkt ist um 12.50 Uhr an der AC-Halle. hsch