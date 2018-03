Hannes Wagner landet auf Rang 3

"Es waren starke Titelkämpfe, spannende Duell,e ein schönes Umfeld in der neuen Halle und ein begeisterungsfähiges Publikum", schwärmte DRB-Sportdirektor Jannis Zamanduridis unmittelbar nach Abschluss der deutschen Ringer-Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil, die in Saarbrücken ausgetragen wurden.



Junge Ringer am Zug

Und das obwohl die drei Olympiateilnehmer Eduard Popp (130 kg/VfL Neckargartach), Denis Kudla (85 kg/VfK Schifferstadt) und Frank Stäbler (66 kg/TSV Musberg) fehlten, denen die Titelkämpfe terminlich nicht in das Vorbereitungsprogramm auf die Olympischen Spiele passten. Die Spitzenringer Ramsin Azizsir (85 kg/ASV Hof), Pascal Eisele (75 kg/SV Fahrenbach) und Oliver Hassler (98 kg/RG Hausen-Zell) waren verletzungsbedingt nicht am Start. Somit war in den meisten Gewichtsklassen die Bahn für die "zweite Reihe" frei, wobei sich zur Freude des Bundestrainer-Gespanns Michael Carl (Männer) und Maik Bullmann (Nachwuchs) viele Junioren-Ringer gut in Szene setzten.



Wagners Gegner hoch motiviert

Der Lichtenfelser Hannes Wagner erreichte bei den Titelkämpfen in Saarbrücken den dritten Platz im Limit bis 80 kg. Der Ringer vom AC Lichtenfels hatte einen starken Auftakt: Er bezwang zunächst Patrick Eisele (SV Fahrenbach) - den Bruder des Europameisters Pascal Eisele - mit 8:0 Punkten und warf danach auch Evgenji Titovski (TSV Gailbach) mit 6:1 Wertungspunkten aus dem Rennen.

Im Halbfinale traf Wagner dann auf Routinier Fabian Jänicke vom RSV Hansa Frankfurt/Oder, dem er unterlag. Jänicke war besonders motiviert, wollte seine Laufbahn am liebsten mit dem Titel beenden - was ihm auch gelang. Einen Wurf des Oderstädters konnte Wagner nicht verhindern, und so stand der Sportpolizist im Kampf um Bronze, wo er am Sonntagmorgen auf den Saarländer Marius Braun (KV Riegelsberg) traf. Erneut gab es ein an Spannung kaum zu überbietendes Duell, in dem der Lichtenfelser mit 1:0 einen hauchdünnen Vorsprung verteidigte. Vehement forderte die saarländische Ecke eine Passivitäts-Verwarnung für den Franken, doch der wehrte alle Angriffsversuche des Saarländers ab und hielt dagegen, so dass die Kampfrichter den Kampf bis zum Ende weiterlaufen ließen.

"Ich war am Wochenende nicht besonders gut drauf, habe meine Techniken nicht durchgebracht, wie ich es mir vorgenommen hatte", steckten dem jungen Ringer noch der Weltcup und das anschließende Trainingslager, sowie der Länderkampf anlässlich der 125-Jahr-Feier des Deutschen Ringer- Bundes in den Knochen. "Was mir vor allem gefallen hat war, dass sich viele junge Ringer, die wir schon für 2020 und 2024 im Fokus haben, bis in die Finalkämpfe geschoben haben", freute sich Bundestrainer Michael Carl über die Leistungen der Juniorenriege bei den Männermeisterschaften in Saarbrücken, auch wenn sich die Favoriten dort letztlich durchgesetzt haben.