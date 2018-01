Vier-Punkte-Spiel für SG-Frauen bei der HSG Mainfranken

Denn nach der rund einmonatigen Weihnachtspause bekommt es die Mannschaft von Trainer Udo Prediger um 18 Uhr mit einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu tun. Gastgeber ist dann nämlich der Tabellennachbar von der HSG Mainfranken.



Landesliga, Frauen



HSG Mainfranken - SG Kunstadt/Weidhausen

Beide Mannschaften sind momentan durch gerade einmal einen Zähler getrennt, wobei die Gastgeberinnen mit 9:13 Punkten gegenüber der SG (8:14) die Nase leicht vorne haben und mit einem Heimerfolg ein kleines Polster zwischen sich und den Gegner legen könnten. Für die Mannschaft von SG-Coach Prediger wird es wichtig sein, so gut wie möglich den Aufwärtstrend aus den letzten Partien des alten Jahres fortzusetzen. Denn wenngleich es hier zuletzt zwei Niederlagen gesetzt hatte, zeigten sich Seufert & Co. gerade in der Offensive stark verbessert. Ein Fragezeichen steht jedoch noch hinter der Aufstellung der Spielgemeinschaft am Samstag, denn Abwehrstrategin Steffi Huber war unter der Woche erkrankt und wird ihrem Team wohl kaum helfen können. Deshalb hoffen die Fans, dass die Angriffsachse Hergenröder-Held-Seufert auflaufen wird.

Auf der Gegenseite konnte auch die HSG Mainfranken in dieser Saison nicht immer auf den kompletten Kader zurückgreifen. Der letztjährige Tabellenelfte, der nur knapp der Relegation entkam, hat aber eben auch mit Julia und Melanie Meyer zwei ganz starke Offensivkräfte an Bord, die es zu stoppen gilt. Die Spielerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen wissen aber am besten selbst: Sollten sie am Samstag in Bestform auflaufen, dann werden sie die beiden wichtigen Punkte mit nach Hause nehmen.



Bezirksoberliga, Frauen



SG Kunstadt/Weidhausen II - HC Bamberg

Die zweite Mannschaft der SG versucht am Sonntag (16.15 Uhr) in der Altenkunstadter Kordigasthalle gegen den Tabellenfünften HC 03 Bamberg endlich Fuß in der Bezirksoberliga zu fassen, was aber gegen die Spielerinnen aus der Domstadt durchaus ein schwieriges Unterfangen werden könnte.

Dennoch wollen sich die Gastgeberinnen um Trainer Udo Prediger mit viel Einsatz ein gutes Stück Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt holen. mts