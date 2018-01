TTV-Damen machen aus 4:7 noch ein 7:7

Ihre Niederlagenserie haben die Tischtennis-Damen des TTV Altenkunstadt in der 2. Bezirksliga mit dem umkämpften 7:7 gegen Ebermannstadt beendet, bleiben aber weiter Schlusslicht.



2. Bezirksliga, Damen



TTV 45 Altenkunstadt - TSV Ebermannstadt 7:7

Lange Zeit sah es nach einer Niederlage für die Altenkunstadterinnen aus. Ebermannstadt führte bereits mit 7:4, ehe die Gastgeberinnen mit drei Siegen noch den Ausgleich herstellten. Die Ebermannstadterinnen hatten in Gehringer wieder einmal die überragende Spielerin dieser Partie, die allein vier Punkte für ihr Team holte. Gehringer gehört zu den besten Spielerinnen in dieser Liga. Immer wieder mussten die TTVlerinnen einem Rückstand hinterher rennen, doch die gute Einstellung wurde am Ende mit dem 7:7 belohnt. Petra Gack und Evi Beier gewannen ihr Doppel und waren auch im Einzel je zweimal siegreich. Conny Gebert-Scholl und Sonja Dräger steuerten je einen Sieg zum Unentschieden bei. gi

Ergebnisse: Gebert-Scholl/Dräger - Geringer/Hertelt 1:3; Gack/Beier - Dorsch/Goly 3:2; Gebert/Scholl - Dorsch 2:3; Dräger - Gehringer 0:3; Gack - Goly 3:0; Beier - Hertelt 3:1; Gebert-Scholl - Gehringer 0:3; Dräger - Dorsch 0:3; Gack - Hertelt 3:0; Beier - Goly 1:3; Gack - Gehringer 0:3; Gebert-Scholl - Hertelt 3:0; Dräger - Goly 3:0; Beier - Dorsch 3:2



3. Bezirksliga, Herren



TTC Lettenreuth - FC Betzenstein 9:2

Wie schon im Hinspiel gelang den Lettenreuther Herren ein klarer Sieg über die abstiegsbedrohten Betzensteiner. Dadurch glichen die TTCler ihr Punktekonto wieder aus festigten ihren Mittelplatz in der 3. Bezirksliga. Vor allem die beiden Lettenreuther Spitzenspieler, Christopher Sandberg und Manuel Bojer, waren bestens aufgelegt und beendeten ihre Einzel-Matches alle siegreich. Aber auch Uwe Jakob, Markus Gack und Tobias Gahn ließen in ihren Duellen nichts zu und gingen als klare Sieger von der Platte.

Mit dem bislang Erreichten können die Lettenreuther als Aufsteiger sehr zufrieden sein, haben sie mit dem Abstieg doch nichts am Hut und dies war das große Ziel der Mannschaft. gi

Ergebnisse: Bojer/Lutter - W. Zagel/Seibold 0:3; Sandberg/T. Gahn - Bujok/Heid 3:1; U. Jakob/Gack - Reimer/H. Zagel 3:0; Sandberg - Seibold 3:0; Bojer - W. Zagel 3:1; Lutter - Heid 1:3; U. Jakob - Bujok 3:2; Gack - H. Zagel 3:0; T. Gahn -. Reimer 3:0; Sandberg - W. Zagel 3:0; Bojer - Seibold 3:1