TSV-Jugend ist nicht zu bremsen

Die Staffelsteiner Faustballerinnen der weiblichen Jugend 18 traten auf dem Peter-J.-Moll Platz in Bad Staffelstein an. Zu Gast waren der TV Hallerstein und der TV Stammbach. Die Bayernliga-Frauen waren zu Gast beim ASV Veitsbronn und trafen auf den Gastgeber und den TV Herrnwahlthann. Die Männer gastierten in der Landesliga beim tschechischen Verein Zdechovice. Da es dort keine weiteren Faustball-Teams gibt, spielt die Mannschaft in der bayerischen Liga.



Jugend 18 weiblich

TSV Staffelstein -

TV Stammbach 2:0

(11:8, 11:8)

Die TSV-Mädchen starteten gut und zeigten ein konstantes und ruhiges Spiel. Auch wenn ihnen hier und da kleine Fehler unterliefen, führten die Staffelsteinerinnen während des kompletten Spiels und holten sich verdient den 2:0-Sieg.



TSV Staffelstein -

TV Hallerstein 2:0

(11:7, 11:9)

Auch in ihr zweites Spiel starteten die TSV-Jugendlichen stark und holten sich den ersten Satzsieg. Anschließend wurde es jedoch etwas knapper. Die Badstädterinnen ließen nach, und Hallerstein holte auf.

Doch kurz vor Schluss besannen sich die TSV-Mädchen auf ihre Stärken und machten den Sieg klar. So stehen die Jugendlichen weiterhin auf Platz 1 der Tabelle mit aktuell 14:0 Punkten.

TSV Staffelstein: Pia Donath, Jule Donath, Eva Liebl, Maike Lemmink, Laura Hantke



Frauen-Bayernliga

TSV Staffelstein -

ASV Veitsbronn 1:3

(11:6, 9:11, 8:11, 9:11)

Im ersten Durchgang gegen den ASV Veitsbronn kamen die Damen gut ins Spiel. Im ersten Satz dominierten sie und holten sich den Teilsieg.

Dananch lief es nicht mehr so gut: Die Veitsbronner wurden immer sicherer, während den Staffelsteinerinnen einige Fehler unterliefen. Die Frauen spielten teils zu unkonzentriert und schafften es nicht mehr, einen Satz zu gewinnen. So ging das Match verloren.



TSV Staffelstein -

TV Herrnwahlthann 1:3

(11:8, 9:11, 1:11, 7:11)

Das zweite Spiel verlief ähnlich wie das erste: Wieder starteten die Adam-Riese-Städterinnen gut und holten sich den ersten Satz. Und wieder konnten sie das Level nicht halten. Im zweiten Satz drehte Herrnwahlthann das Spiel (11:9). Im dritten Durchgang versuchte es Staffelstein mit einem Wechsel im Angriff. Dies führte jedoch dazu, dass das Spiel noch unruhiger wurde - und so ging auch dieser Satz verloren. Am Ende reichte es nicht für einen Sieg.

TSV Staffelstein: Ulla Donath, Nadine Potzel, Annabell Steinböck, Anne Kestel, Annika Boysen, Steffi Potzel



Männer-Landesliga Ost

TSV Staffelstein - SV Hof 3:0

Die TSV-Herren starteten stark und konzentriert. Gegen den aktuell Tabellenletzten ließen die Männer in allen drei Sätzen nichts anbrennen und holten sich deutlich den Sieg.



TSV Staffelstein -

TSV Seußen 3:1

Gegen den TSV Seußen zeigten die Adam-Riese-Städter eine geschlossene Leistung. Die starken Angriffe der Seußener kosteten die TSV-Männer einige Punkte. So holten sich die Gegner auch einen Satzsieg. Doch letztlich setzen sich die Staffelsteiner durch.

TSV Staffelstein -

Zdechovice 0:3

Das der Gastgeber ein starker Gegner ist, mussten die Badstädter bereits in der Vergangenheit feststellen - und auch diesmal starteten die Tschechen wieder durch. Zudem merkte man den Adam-Riese-Städtern an, dass es sich bereits um das dritte Spiel des Tages handelte. Die Spieler agierten nicht mehr so sicher wie zu Beginn, auch bei der Durchschlagskraft des Teams merkte man die Erschöpfung. So ging das Spiel mit 0:3 verloren. sp

TSV Staffelstein: Bernd Donath, Manuel Kestel, Stephan Leicht, Paul Kiesler, Michael Grosch, Marius Kraus