TSV-Jugend ist bayerischer Meister

Bereits auf oberfränkischer Ebene haben die Nachwuchs-Faustballerinnen des TSV Staffelstein eine klasse Saison hingelegt. Mit 12:0 Punkten holten sie ungeschlagen den Bezirkstitel und durften somit bei den bayerischen Meisterschaften starten. In der Vorrunde machten die TSV-Mädchen mit allen Gegnern kurzen Prozess und siegten jeweils in zwei Sätzen gegen den TuS Frammersbach (11:5, 11:5), den TV Segnitz II (11:9, 11:6) und den MTV Rosenheim (11:4, 11:9).



Jugend 16 weiblich, Halbfinale

TSV Staffelstein -

ASV Veitsbronn 2:0

(12:10, 11:6)

Im Halbfinale trafen die Staffelsteinerinnen auf den Zweiten der Gruppe B, den ASV Veitsbronn. Im ersten Satz startete der TSV-Nachwuchs noch etwas verhalten, behielt aber die Nerven. Im zweiten Satz zogen die Staffelsteinerinnen von Beginn an davon und siegten somit auch im Halbfinale mit 2:0.

TSV Staffelstein-

TV Segnitz 2:1

(12:10, 3:11, 11:8)

Mit dem Einzug ins Finale hatten sich die TSV-Mädels bereits für die süddeutsche Meisterschaft am 11. und 12. März qualifiziert. Beide Finalisten gaben noch einmal alles. Im ersten Satz setzten sich die Staffelsteinerinnen knapp durch, mussten sich jedoch in Durchgang 2 geschlagen geben - auch aufgrund einer Verletzung von Schlagfrau Pia Donath. Im alles entscheidenden Abschnitt erkämpften sich die TSVlerinnen den bayerischen Meistertitel.

TSV Staffelstein: Pia Donath, Jule Donath, Eva Liebl, Laura Hantke, Sina Ahles



2. Bundesliga Süd, Damen

TSV Staffelstein -

TV Mantel-Weiherh. 2:3

(11:7, 11:4, 11:13, 8:11, 5:11)

Gegen den Mitaufsteiger aus der Oberpfalz hatten die TSV-Damen im Hinspiel einen Sieg errungen. Auch diesmal starteten sie gut und führten nach zwei Sätzen 2:0. Auch in Abschnitt 3 lag der TSV zunächst deutlich in Führung doch plötzlich gab es einen unerklärlichen Bruch im Spiel. Die Staffelsteinerinnen fanden nicht mehr zurück in die Partie und mussten das schon gewonnen geglaubte Spiel noch abgeben.



TSV Staffelstein -

TV Stammheim 0:3

(7:11, 5:11, 7:11)

Der Gastgeber präsentierte sich in heimischer Halle in Bestform. Gegen die starken und platzierten Angriffe hatten die TSV-Damen keine Chance - trotz einiger gelungener Aktionen.

TSV Staffelstein: Ulla Donath, Nadine Potzel, Steffi Potzel, Annabell Steinböck, Nadine Dittmar, Annika Boysen, Jule Ahles



Bayernliga, Männer

TSV Staffelstein -

TG Landshut 0:3

(0:11, 8:11, 5:11)

Im ersten Satz waren die TSV-Männer völlig von der Rolle und verschenkten die Punkte. Zwar wurde es ab dem zweiten Satz besser, doch es reichte nicht, um mit Landshut mitzuhalten.

TSV Staffelstein -

ASV Veitsbr.-Siegelsd. 0:3

(7:11, 11:13, 4:11)

Gegen den aktuell Zweitplatzierten aus Mittelfranken starteten die Männer stärker. Während der erste Satz noch deutlich verloren ging, war im zweiten Abschnitt ein Teilsieg in greifbarer Nähe. Am Schluss gelang dem TSV aber erneut kein Satzgewinn.

TSV Staffelstein: Manuel Kestel, Roberto Hahn, Christoph Röll, Ulli Galster, Paul Kiesler, Marius Kraus