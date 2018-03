TS Lichtenfels ist im Derby der Außenseiter

Die erste Saisonpartie im eigenen Haus und dann gleich so ein Kracher: Die Handballherren der TS Lichtenfels begrüßen am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum an der Friedenslinde mit der HG Kunstadt den Nachbarn zum Bezirksoberliga-Derby.



Eine schwierige Aufgabe

Die Korbstädter von Trainer Uli Hillebrand gehen zwar mit dem Heimvorteil im Rücken in diese Partie, realistisch gesehen sind sie allerdings nur Außenseiter gegen das "Star-Ensemble" von Coach Kostja Zelenov: Mit Anton Lakiza, Marco Scholz und dem Ex-Rödentaler Sergey Trotsenko hat die HG Kunstadt namhafte Spielerpersönlichkeiten in ihren Reihen, die dem jungen Team aus Lichtenfels ihre ganze Routine und spielerische Klasse aufzwingen werden. Ein Kracher wird diese Begegnung aufgrund dessen wohl eher in Bezug auf die Zuschauerzahl. Spielerisch gesehen werden die Rollen von Anfang an klar verteilt sein. Nichtsdestotrotz werden sich die Korbstädter immens bemühen, die angemeldete Niederlage in Grenzen zu halten, auch wenn dies ein schweres Unterfangen für die junge Mannschaft von Hillebrand wird. Denn auch deren personelles Aufgebot ist ziemlich weit vom Optimum entfernt. Eine Demontage wie sie vor Wochenfrist dem Aufsteiger TV Ebern gegen die Kunstadter passiert war (21:48) will das TS-Team zweifellos vermeiden. Die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind eine kompakte Abwehr, überdurchschnittliche Torhüterleistungen, schnelles Umschalten und vor allem Ballsicherheit. Fehler wird die schlagkräftige Truppe von Zelenov hemmungslos ausnutzen.

Der TS-Coach hofft, dass seine Mannschaft die etwas unverdiente Niederlage aus der Vorwoche in Marktleuthen ohne mentale Probleme weggesteckt hat. Ein starker Pluspunkt des Teams ist schließlich ihre Charakterstärke, so dass auch bis zum Ende des Derbys mit einer kämpferischen Heimmannschaft gerechnet werden darf. Letztlich hat Lichtenfels gegen den haushohen Favoriten nichts zu verlieren, kann ohne Druck aufspielen.



Derby für die "Zweite"

Auf großes Zuschauerinteresse dürfte ebenfalls das Derby in der Bezirksklasse Mitte zwischen den Männern der TS Lichtenfels II und dem TV Michelau stoßen, das im Anschluss (17 Uhr) an gleicher Stelle stattfindet. Während die Korbstädter in der vergangenen Woche mit dem Erfolg im Derby bei der HGK II schon ihre ersten Punkte aufs Habenkonto brachten, stehen die Michelauer von Trainer Hans Borchert vor ihrem ersten Saisonspiel. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken. Eine spannende Partie ist programmiert.



Jugendteams im Einsatz

Schon am Sonntagmittag um 11.30 Uhr sind die D-Junioren der TSL spielerisch aktiv. Sie empfangen die SG Bad Rodach/Großwalbur im heimischen Sportzentrum. Eine Stunde später (12.30 Uhr) steht die männliche C-Jugend von Luggi Scherer bei der HSG Rödental/Neustadt auf dem Feld und ist somit das einzige TSL-Team, das am Wochenende auswärts ran muss. Dies ist bereits das Rückspiel der beiden Teams, und auch das möchte die Turnerschaft für sich entscheiden.

Die Lichtenfelser B-Junioren bestreiten ihre dritte Partie am Samstag um 16 Uhr. Die Mannschaft von Alexander John wird im Sportzentrum den HC Tirschenreuth empfangen und alles aufbieten, um die Tabelle weiterhin anzuführen.