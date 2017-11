Staffelsteinerinnen schlagen den Tabellenführer Neugablonz

Neben dem Gastgeber war auch der aktuelle Tabellenführer aus Neugablonz zu Gast.

Mit zwei Niederlagen kehrten die Faustball-Männer des TSV Staffelstein von ihrem Landesliga-Spieltag aus Bamberg zurück. Dort verloren die Staffelsteiner gegen den TSV Seußen und den SV Hof.



Das zweite Staffelsteiner Frauenteam war in Ursensollen im Einsatz. Die Bilanz fiel mit einem Sieg bei einer Niederlage gemischt aus.



Landesliga Ost, Männer

TSV Staffelstein - SV Hof 2:3

(11:5, 10:12, 14:12, 8:11, 7:11)

In der ersten Partie trafen die Männer auf den bisherigen Tabellenletzten des SV Hof. Doch für die Staffelsteiner war dies keineswegs ein leichtes Spiel. Verletzungsbedingt traten die Badstädter ohne Angreifer an. So war es für die TSVler ein sehr schweres Match. Im ersten Satz dominierten die Staffelsteiner und setzten die Hofer unter Druck. Doch die Gegner kamen immer besser ins Spiel. Satz 2 und 3 waren sehr ausgeglichen. Bei hohen Temperaturen ging der zweite Satz an Hof, den dritten holten sich die Adam-Riese-Städter. Danach merkte man den TSVlern die fehlenden Angreifer deutlicher an. Dem Team gingen die Kräfte aus und es wurden kaum noch Punkte erzielt. Dies wusste Hof zu nutzen und entschied die Sätze 4 und 5 und das Spiel für sich.

TSV Staffelstein -

TSV Seußen 0:3

(7:11, 6:11, 2:11)

Gegen den TSV Seußen fehlte den Staffelsteinern die Kraft. Die starken Seußener setzten die Badstädter unter Druck, die kaum noch punkteten. So ging die zweite Partie deutlich mit 0:3 verloren.

TSV Staffelstein: Christoph Röll, Paul Kiesler, Marius Kraus, Michael Grosch, Stephan Leicht



Bayernliga, Frauen

TSV Staffelstein -

TV Mantel-Weiherh. 3:1

(11:2, 9:11, 13:11, 11:3)

In der ersten Partie gegen den Gastgeber starteten die Staffelsteinerinnen fulminant. Mit einer präzisen Abwehr und starken Angriffen holten sie sich mit 11:2 den Sieg. Danach ließen die TSVlerinnen etwas nach. Im zweiten Durchgang erlaubten sie aufgrund einiger leichter Fehler dem Gegner den Satzausgleich. Auch der dritte Abschnitt war hart umkämpft. Die Bad-städterinnen lagen einige Zeit zurück, kämpften dann aber um jeden Ball und holten sich einen knappen zweiten Sieg. Im vierten und letzten Satz zeigten sie wieder ihr Können und holten sich deutlich den Gesamtsieg.

TSV Staffelstein -

TV Neugablonz 3:2

(6:11, 8:11, 11:7, 11:7, 11:5)

Gegen den Tabellenführer TV Neugablonz kamen die TSV-Frauen nur schwer aus den Startlöchern. Wie im Hinspiel war Neugablonz zunächst das bessere Team und holte sich die ersten beiden Sätze. Doch die TSVlerinnen wurden von Ball zu Ball sicherer und kämpften sich zurück ins Match. Im dritten Abschnitt kam die Wende. Die Staffelsteinerinnen punkteten und lagen gleich einige Bälle in Führung. Gestärkt durch den Vorsprung spielten sie sicher auf und holten sich den Satz. Diese tolle Form behielten sie bei und setzten sich somit auch im vierten Abschnitt durch. Im fünften Satz zogen die TSV-Frauen endgültig davon und sicherten sich den Sieg.

TSV Staffelstein: Ulla Donath, Steffi Potzel, Nadine Potzel, Annabell Steinböck, Annika Boysen



Landesliga Ost, Frauen

TSV Staffelstein II -

DJK FV Ursensollen 1:3

(11:9, 13:15, 8:11,7:11)

Gleich zu Beginn traf das zweite TSV-Team auf den DJK FV Ursensollen. Nachdem die Staffelsteinerinnen im Hinspiel gewonnen hatten, wollten sie dies möglichst wiederholen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nur knapp mit 11:9 holten sich die jungen Staffelsteinerinnen den ersten Teilsieg. Im zweiten Durchgang verlief die Partie noch spannender. Bis zum letzten Ball kämpften beide Teams bei großer Hitze. Mit 13:15 ging dieser Abschnitt verloren. Nach dem kräftezehrenden Satz schlichen sich Unkonzentriertheiten ins Spiel der TSVlerinnen ein. In Satz drei und vier reichte es nicht mehr für einen Sieg. So haben beide Teams erst ein Spiel in dieser Saison abgegeben - jeweils gegeneinander. Den Meistertitel könnte somit auch das bessere Satzverhältnis ausmachen.



TSV Staffelstein II -

TV Stammbach 3:0

(11:6, 11:4, 11:7)

Gegen den TV Stammbach präsentierten sich die TSV-Frauen wieder von ihrer besten Seite. Das Team startete super ins Match und lieferte eine tolle Leistung ab. So gewann die Staffelsteiner "Zweite" alle drei Sätzen zum Teil deutlich. spo

TSV Staffelstein: Nadine Dittmar, Maike Lemmink, Laura Hantke, Jule Donath, Manu Donath