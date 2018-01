Staffelsteinerinnen schaffen den Ligaverbleib

Die TSV-Frauen kassierten in Stuttgart gegen den TSV Gärtringen II (0:3) und den TV Böblingen (1:3) Niederlagen, da aber auch die beiden letztplatzierten Teams verloren, behaupteten die Staffelsteinerinnen Tabellenplatz 7 und haben damit den Ligaverbleib geschafft.

Die Männer verabschiedeten sich mit einem Heimspieltag aus der Bayernliga. Für die TSVler stand bereits vor dem Abschlusspieltag der Abstieg in die Landesliga fest. Dennoch boten sie ihrem Publikum noch zwei tolle Spiele, auch wenn es gegen den TV Schwabach (1:3) und den Meister TV Eibach (0:3) zwei Niederlagen setzte.



2. Liga Süd, Frauen

TV Böblingen -

TSV Staffelstein 3:1

(11:8, 11:6, 9:11, 13:11)

Böblingen hatten die Staffelsteinerinnen im Hinspiel bezwungen. Dies wollten die TSVlerinnen im Rückspiel wiederholen. Doch die Badstädterinnen agierten zu nervös und machten einige Fehler. In den ersten beiden Sätzen gingen die Böblinger jeweils in Führung und behaupteten diese bis zum Ende. Erst im dritten Durchgang gingen die TSVlerinnen erstmals in Führung. Sie agierten konzentriert und setzten die Böblinger unter Druck. Mit 11:9 holten sie sich diesen Abschnitt. Im vierten Satz lieferten sich beide Teams eine spannende Auseinandersetzung. Am Ende fehlte es den Staffelsteinerinnen an der letzten Konsequenz und sie verloren den Satz mit 11:13 und das Match mit 1:3.

TSV Gärtringen II -

TSV Staffelstein 3:0

(11:7, 11:5, 14:12)

Gegen den TSV Gärtringen kamen die Oberfränkinnen vor Allem mit den kurzen Angriffen der Gastgeber nicht zurecht. Nach einer leichten Verletzung von Hauptangreiferin Ulla Donath fehlte den Staffelsteinerinnen etwas die Durchschlagskraft. So reichte es zu keinem Satzgewinn. Lediglich im dritten Durchgang boten die Bad-städterinnen besser Paroli und unterlagen nur knapp mit 12:14.

TSV: Ulla Donath, Nadine Dittmar, Steffi Potzel, Nadine Potzel, Annabell Steinböck, Jule Ahles, Annika Boysen



Bayernliga, Männer

TSV Staffelstein -

TV Schwabach 1:3

(11:9, 9:11, 9:11 .5:11)

Nachdem die Staffelsteiner das Hinspiel gegen Schwabach gewonnen hatten, erhofften sie sich im Heimspiel ebenfalls einen Erfolg. Vor heimischem Publikum holten sie sich im ersten Satz gleich einen Teilsieg. Die Durchgänge 2 und 3 waren ebenfalls hart umkämpft, gingen aber jeweils mit 11:9 knapp an die Mittelfranken. Im vierten Abschnitt brachen die TSVler etwas ein. Mit 11:5 ging der Sieg an Schwabach.

TSV Staffelstein -

TV Eibach 0:3

(10:12, 10:12, 5:11)

Im letzten Spiel trafen die Badstädter auf den Tabellenführer aus Eibach. Die Nürnberger hatten in der kompletten Saison erst ein Spiel abgegeben und waren bereits sicherer Meister. Da die Mittelfranken ohne ihren verletzten Hauptangreifer antraten, hielten die Staffelsteiner gerade in den ersten beiden Sätzen gut mit, verloren aber jeweils mit 10:12. Die Eibacher zeigten aber auch so eine geschlossene Mannschaftsleistung und holten sich mit 11:5 den dritten Durchgang. spo

TSV: Manuel Kestel, Ulli Galster, Roberto Hahn, Christoph Röll, Paul Kiesler, Stephan Leicht, Marius Kraus