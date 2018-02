Staffelsteiner U18-Mädels feiern den Titelgewinn

Als hervorragender Ausrichter hat sich wieder einmal die Faustballabteilung des TSV Staffelstein um Bernd Donath erwiesen. Am Wochenende kamen die besten Nachwuchsfaustballer aus Bayern in den Altersklassen U14 und U18 nach Bad Staffelstein, um im Städtischen Stadion ihren Meister zu ermitteln.

Vom eigenen Verein waren für den TSV die U18-Mädchen am Start - und das mit großem Erfolg. Sie holten den Titel.



Revanche im Endspiel

Im Endspiel trafen sie auf den MTV Rosenheim, dem sie in der Vorrunde noch mit 14:15 und 5:11 unterlegen waren. Doch mit Siegen über den SV Tannheim (11:4, 11:3) und den TV Segnitz (11:8, 11:7 ) zogen die Staffelsteinerinnen als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort bezwangen sie den Sieger der anderen Gruppe, den TV Herrnwahlthann mit 11:7 und 11:5 recht sicher.

Im Endspiel lieferten sich die TSV-Mädels Pia Donath, Jule Donath, Maike Lemmink, Jule Ahles, Laura Hantke und Eva Liebl mit den Rosenheimerinnen einen echten Krimi. Der erste Satz ging mit 11:8 an die Gastgeberinnen. Die MTVlerinnen glichen aber mit 11:8 aus. Im dritten Durchgang setzte sich das Team von TSV-Trainer Bernd Donath nach herrlichen Ballwechseln erneut mit 11:8 durch. Nach dem entscheidenden Punkt kannte der Jubel im TSV-Lager keine Grenzen. Beide Mannschaften haben sich für die süddeutsche Meisterschaft am 22./23. Juli in Vaingen/Enz qualifiziert.

Auf den Rängen folgten: 3. TV Herrenwahlthann, 4. TV Augsburg, 5. ASV Veitsbronn, 6. TV Segnitz, 7. TV Hallerstein, 8. SV Tannheim.

Bei den sieben U18-Jungen-Mannschaften setzte sich der TV Segnitz durch und wurde bayerischer Meister. Platz 2 belegte Unterpfaffenhofen, vor dem TV Eibach, dem SV Tannheim, der TB Weiden, dem TV Hallerstein, der TS Thiersheim und dem TV Haibach.



U14 am Samstag

Tags zuvor waren die Mädchen und Jungen der Altersklasse U14 aktiv, um ihre Landesmeister zu ermitteln. Hier war der TSV Staffelstein allerdings nicht mit einem Team vertreten.

Im Endspiel der Jungen standen sich der SV Amendingen und der SV Wacker Burghausen gegenüber. Der SV Amendingen siegte mit 11:6 und 11:6. Im Spiel um Platz 3 triumphierte der TV Herrnwahlthann gegen die TS Thiersheim mit 11:8 und 11:9. Auf Rang 5 folgte der TSV Allersberg, der gegen den TV Neugablonz in drei Sätzen die Oberhand behielt. Hier nehmen die ersten drei an den süddeutschen Meisterschaften teil.

Bei der U14-Mädchen siegte im Endspiel der TV Herrnwahlthann gegen den TV Segnitz mit 11:9, 5:11 und 11:3. Die Bronzemedaille sicherte sich der TV Stammbach gegen den TV Hallerstein mit 11:7 und 11:6. Fünfter wurde der SV Amendingen, der den TV Neugablonz mit 4:11, 11:7 und 11:9 in die Schranken wies. Auch hier qualifizierten sich die ersten drei für die "Süddeutsche".

Der Landesfachwart Hans Dauch bedankte sich beim TSV Staffelstein für die hervorragende Organisation des Turniers. Auch im nächsten Jahr, am 24./25. März 2018, gibt es mit der deutschen U18-Hallenmeisterschaft in der Bad-Stadt wieder ein großes Turnier. Bernd Donath dankte seinen vielen Helfern und der Stadt mit Hausmeister Jürgen Dietz für die große Unterstützung. hakl