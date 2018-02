Staffelsteiner Duos in Bayern an der Spitze

Mit drei Gold-, zwei Silber und einer Bronze-Medaille kehrten die acht TSVler aus der Landeshauptstadt zurück. Alle Staffelsteiner qualifizierten sich durch die Leistungen für die süddeutschen Meisterschaft in Amberg am 6./7. Mai. Landes- und Heimtrainer Mike Blatt war sehr stolz auf seine Schützlinge.



Goldmedaillen der Duos

Michelle Vetter und Lukas Lorber (U18 Mixed) zeigten eine solide Leistung, besiegten ihre Kontrahenten aus Kumhausen und Niederroth mit 90:87,5 bzw. 86,5:80,5 Punkten deutlich und holten sich damit den Titel.

Lukas Lorber startete zudem mit Julian Justice bei den U18-Männern. Durch den Doppelstart hatte Lorber kaum Pausen, was seiner Leistung jedoch keinen Abbruch tat. Lorber/Justice bezwangen ihre Gegner aus Esting und Kottern-Sankt Mang deutlich mit 88,5:78,5 bzw. 91:76 Punkten und durften sich über Gold freuen. Das dritte Duo-Paar, Dominik Vetter und Florian Sonntag, startete in der U21-Klasse. Nach Anlaufschwierigkeiten steigerten sie sich, entschieden alle Begegnungen für sich und wurden ebenfalls bayerische Meister.



Bronze für Fighterin Kiara Hoffmann

Im Fighting gewann Kiara Hoffmann in der U15 bis 48 kg ihren ersten Kampf gegen Katharina Auer aus Burghausen durch die vollen Wertungen (Ippon) in den Kategorien Schlag/Tritt, Wurf und Halten vorzeitig. Amelie Walter aus Oberdürrbach dominierte sie und gewann deutlich nach Punkten. Gegen die spätere Siegerin, Juliana Grübl, zahlte Hoffmann Lehrgeld und unterlag vorzeitig. Gegen die Kaderathletin Jasmin Büscher aus Bergen verhinderte die Staffelsteinerin geschickt deren Spezialtechnik, die Innensichel. Büscher ging dennoch in Führung. Den Rückstand konnte Hoffmann bis zum Ende nicht mehr aufholen, freute sich aber über die Bronzemedaille.



Silber für Marvin und Carolin Peter

In der U18 zeigte Marvin Peter (bis 66 kg) schöne Schlag- und Tritttreffer. Auch den Ippon im Wurf sicherte sich der Staffelsteiner. Im Finale gegen Johann Plank (Bergen) lag er nach Punkten zurück, nur der Ippon in der Halte- und Würgetechnik hätte Peter noch den Sieg gebracht, doch Plank widersetze sich dem Würgegriff und rettete sich über die Zeit. Peter musste sich mit Platz 2 zufrieden geben.

Seine Schwester Carolin Peter (U21, bis 62 kg) lieferte sich mit der Rosenheimerin Rebecca Bauer einen ausgeglichenen Kampf. Die Staffelsteinerin hatte bereits den Ippon in Part 1 und 2, ehe ihr mit dem dritten der vorzeitige Sieg gelang. Im Finale gegen Katia Winkelmaier-Peran (Oberdürrbach) musste sie wegen einer Ellenbogenverletzung aufgeben und wurde damit ebenfalls Vizemeisterin.

Die qualifizierte Lea Hanak (U12) fehlte erkrankt. Carina Neupert und Pia van Thurenhout waren auf einem Bundeskaderlehrgang für die World-Games. Jessica Fleischer und Andreas Hoffmann waren als Kampfrichter aktiv. peho