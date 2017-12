Staffelstein verliert unglücklich

Die Staffelsteiner Basketballer haben das Spitzenspiel der Bezirksoberliga am Sonntagabend nach einem Krimi erst in der Verlängerung verloren. Vor 90 Zuschauern in der Adam-Riese-Halle unterlag das Team von Trainer Mario Reitz der DJK Bamberg II mit 81:85. Damit bleiben die Bamberger Zweiter und die Staffelsteiner Dritter.



Super Start der Staffelsteiner

Coach Reitz musste auf den am Knie verletzten Center Marco Feulner verzichten. Trotzdem sollten die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen. Die Staffelsteiner starteten selbstbewusst und hellwach ins Spiel. Angetrieben von Jonas Espach, der sieben seiner insgesamt 17 Punkte im ersten Viertel erzielte, überrollte das Heimteam den Gegner aus Bamberg buchstäblich. Nach zehn Minuten stand es zu Recht 23:10 für die Gastgeber.

Bis in die ersten Minuten des zweiten Viertels hielt Staffelstein den Vorsprung. DJK-Trainer Hohmann las in einer Auszeit seiner jungen Mannschaft lautstark die Leviten. Diese Ansprache schien zu fruchten. Die Bamberger holten Punkt um Punkt auf, während die Hausherren kaum Zählbares zustande bekamen. In der 18. Min. glichen die DJKler zum 30:30 aus und gingen sogar mit einer 36:35-Führung in die Pause.

In der Kabine war TSV-Trainer Reitz bemüht, seine Spieler auf Start zurückzusetzen und neu auf die zweite Hälfte einzustellen.

Im dritten Viertel sahen die zahlreichen Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zweier gleichwertiger Mannschaften. Kein Team schaffte es, sich abzusetzen. Auf die zahlreichen Dreier der Bamberger antworteten die Staffelsteiner um den stark aufspielenden Jonas Espach mit gut herausgespielten Körben unter dem Brett. Beim Stand vom 53:57 ging es ins letzte Viertel.



Schlagabtausch im letzten Viertel

Die Staffelsteiner waren in den ersten Minuten hellwach und zogen in der 34. Min. wieder in Front (60:57). Die Bamberger schlugen zurück und holten sich in der 37. Min. mit 66:63 die Führung zurück. Jeder Staffelsteiner Korberfolg wurde in dieser Phase auf der Tribüne begeistert gefeiert. Wenige Sekunden vor Schluss lag die Heimmannschaft mit 74:72 vorne, kassierte aber den Ausgleich zum 74:74. Der letzte Angriff des TSV war nicht mehr von Erfolg gekrönt. Das Spiel ging in die Verlängerung. Hier erwischten die Basketballer vom Obermain den besseren Start (80:74). Die Don-Bosco-Truppe schlug mit zwei Dreiern und Freiwürfen zum 80:83 zurück. Der Heimmannschaft wollte in dieser wichtigen Phase kein Korb gelingen.

Nach einigen Fouls und daraus resultierenden Freiwürfen schaffte es das Team aus Bamberg, den Auswärtssieg mit 85:81 nach Hause zu bringen. Während die Bamberger feierten, waren die Staffelsteiner erst einmal bedient.

Coach Reitz sagte im Anschluss: "Wir hatten mehrfach die Möglichkeit, den Sack zu zumachen und haben diese Chancen nicht genutzt. Stattdessen haben wir unserem Gegner immer wieder die Möglichkeit gegeben, ins Spiel zurückzukommen. Das darf uns nicht passieren und ist ärgerlich."

Am Samstag treten die Staffelsteiner beim Tabellenachten BBC Bayreuth III an. "Wir werden die Niederlage abhaken, und bereiten uns auf unser Auswärtsspiel in Bayreuth vor", sagte Reitz. MBo

TSV Staffelstein: Espach (17 Punkte), Gärtner (17), A. Feulner. (16), Saulich (14), Albert (10), Schneider (4), Schoger (3), Popp, Heidenreich, Förner, Schuberth