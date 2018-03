Spitzensport an Geräten im Lichtenfelser Sportzentrum

Hochkarätigen Turnsport versprechen die Einzelmeisterschaften des Turngaues Südoberfranken am Wochenende im Sportzentrum Lichtenfels. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen sprechen für die Attraktivität der Veranstaltung, die mit über 250 Turnerinnen und fast 80 Turnern den Höhepunkt in Oberfranken darstellt. Ein Magnet ist sicher der professionelle Geräteparcours den die TS Lichtenfels für beide Wettkampftage zur Verfügung stellt. Die Zuschauer bekommen bei freiem Eintritt tollen Sport geboten.



Am Samstag Mädchen und Frauen

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 9 Uhr mit den Turnerinnen der Jahrgänge 2005 und jünger - also dem Turnnachwuchs. Interessant wird sein, ob die Vereine der Landkreise Bamberg und Forchheim ihre Vorherrschaft im Nachwuchsbereich fortsetzen. Siegerehrung wird für die 143 Aktiven gegen 12.30 Uhr sein.

Um 14 Uhr beginnt der Wettkampf der Jugendlichen und Aktiven Turnerinnen. Hier platzierten sich die Turnerinnen aus dem Landkreis Lichtenfels in den vergangenen Jahren meist gut. Besonders interessant wird die Frauenkonkurrenz werden - mit Christine Schnapp von der TSL kämpfen zehn Turnerinnen um den Meistertitel.

Am Sonntag ab 8.45 Uhr beginnt der Wettkampf für die Turner aller Altersklassen. Allein 27 Aktive stellt die TS Lichtenfels. Neben dem Pflicht-Sechskampf für den Nachwuchs kommt auch ein Kürprogramm gemäß den Normen der Bayerischen Meisterschaften zur Austragung. Deshalb gehen auch die TSL-Spitzenturner des Regionalliga-Teams, Julian Kochhafen, Georg Großmann, Benedikt Zipfel und Maximilian Leicht, an die Geräte. Sie bereiten sich auf die Liga bzw. die "Bayerische" vor. Die ebenfalls dem TSL-Team angehörenden Patrick Schneider und Hannes Weisser starten für ihren Heimatverein TV Michelau genau wie Markus Höhlein (TV Altenkunstadt) und Matthias Mohr (TSV Burgebrach). Da in einem Durchgang alle Turner, vom Sechsjährigen bis zum Kunstturner starten, können die Zuschauer die Entwicklung der Sportler bei zielorientiertem Training gut mit verfolgen. peja