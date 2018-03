Schwürbitz will nachlegen

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels bleibt spannend. Den Vorletzten Schwabthaler SV trennen vom Neunten FC Coburg II nur fünf Punkte. Der SSV kann am Sonntag in Ahorn (12.) einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Dagegen dürfte für den TSV Staffeltein (14.) beim souveränen Spitzenreiter Meeder nicht zu holen sein.

In der Kreisliga Kronach. Auch hier gibt es mit der SpVgg Lettenreuth einen klaren Spitzenreiter. Sechs eng beieinanderliegende Mannschaften können sich noch Hoffnungen machen, am Ende der Runde den Aufstiegsrelegationsplatz zu belegen.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Meeder -

TSV Staffelstein

Ganz schlechte Erinnerungen hat der TSV Staffelstein ans Hinspiel in Meeder. Für die Badstädter setzte es eine 0:9-Schlappe. Trotz erheblicher personeller Probleme trotzten die Jungs um Interimstrainer Erbil Demirel zuletzt dem Vierten Sylvia Ebersdorf ein torloses Remis ab. Das Team zeigte, dass mit Kampfgeist einiges erreicht werden kann, Ob dies auch für die Hammeraufgabe beim Ersten TSV Meeder gilt?



Spvg Ahorn - Schwabthaler SV

Der Schwabthaler SV behielt am vergangenen Wochenende im Kellerduell gegen Heilgersdorf mit 2:0 die Oberhand und kann somit weiter auf den Ligaerhalt hoffen. Die Spvg Ahorn holte sich beim Fünften VfB Einberg eine 0:3-Abreibung ab. Die Platzherren sind zwar derzeit auf dem elften Platz angesiedelt, doch beträgt ihr Vorsprung zum Vorletzten Schwabthal nur drei Punkte. Für beide Teams steht als viel auf dem Spiel (5:1).



Kreisliga Kronach

SpVgg Lettenreuth -

SV Friesen II

Beim SC Jura Arnstein führte der Titelfavorit SpVgg Lettenreuth zur Pause mit 3:0, musste sich aber am Ende mit einer 3:3-Punkteteilung zufrieden geben. Dennoch gehen die Platzherren mit einem Punktevorsprung von neun Zählern vor dem Zweiten TSV Weißenbrunn in die Partie gegen Friesen II. Die Gäste unterlagen im Frankenwald-Derby dem TSV Steinberg mit 0:1. Das Hinspiel ging mit 5:1 an Lettenreuth.



SG Rothenkirchen/Pressig -

FC Marktgraitz

Die 1:5-Pleite des abgeschlagenen Schlusslichtes SG Rothenkirchen/Pressig in Ludwigsstadt war bereits die 19. Niederlage der Frankenwälder im 20. Spiel. Der FC Marktgraitz enttäuschte im Sechs-Punktespiel um Platz 2 gegen den SCW Obermain und verließ als 0:4-Verlierer das heimische Geläuf. In Rothenkirchen zählt für die "Graatzer" nur ein Sieg (2:4).



SCW Obermain - FC Kronach

In guter Verfassung befindet sich seit einigen Wochen der Tabellendritte SCW Obermain. Bei einem Spiel weniger haben die Jurastädter nur noch drei Punkte Rückstand zum derzeitigen Zweiten TSV Weißenbrunn, der zuletzt bei der SG Roth-Main über ein torloses Remis nicht hinaus gekommen ist. Gegen den FC Kronach (11.) soll morgen der vierte Sieg in Folge gelingen. Ein 0:0 wie im Hinspiel wäre für die Weismainer zu wenig.



FC Schwürbitz -

SC Jura Arnstein

Mit einem 3:1-Erfolg beim VfR Johannisthal hat der FC Schwürbitz wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Die Fußballer aus dem Michelauer Ortsteil beeindrucken durch ihre pfeilschnellen Kontervorstöße. Mit einem Sieg über Arnstein, dass zuletzt gegen den Ligaprimus Lettenreuth aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht hat, wird's für den FCS allerdings schwer (1:2).



FC Stockheim - SG Roth-Main

Der FC Stockheim hat mit der 0:2-Niederlage wohl seine letzte Chance auf Rang 2 verspielt. Gegen die SG Roth-Main, die das 0:0 gegen den Tabellenzweiten Weißenbrunn als einen Achtungserfolg werten kann, will der FCS aber wie im Hinspiel (2:1) seine kleine Chance wahren.



Kreisliga Bamberg

SV Zapfendorf -

SV Ober-/Unterharnsbach

Der Zapfendorfer 2:1-Sieg vom letzten Wochenende beim TSV Hirschaid war fraglos eine große Überraschung. Der zum Saisonende beim Aufsteiger scheidende Trainerfuchs Georg Hoydem hatte seine Schützlinge taktisch hervorragend eingestellt. Gegen den Dritten Oberharnsbach wird es für die Zapfendorfer allerdings schwierig, erneut dreifach zu punkten. Die Harnsbacher sind mit dem Zweiten Schlüsselfeld punktgleich und wollen sich im Kampf um die Vizemeisterschaft keinen Patzer erlauben (2:1).

TSV Schlüsselfeld -

SpVgg Rattelsdorf

Nur ein Punkt lautet die Bilanz des einstigen Tabellenführers TSV Schlüsselfeld aus seinen drei letzten Begegnungen. Die SpVgg Rattelsdorf (11.) hat im gleichen Zeitraum sieben Zähler eingefahren. Mit dieser Ausbeute haben sich die Gäste weit von der Abstiegszone entfernt. Man darf gespannt sein, ob die Hausherren morgen wieder in die Erfolgsspur kommen und ihren 2:1-Sieg aus der Hinrunde wiederholen können. df