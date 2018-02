SG plant einen Schritt nach dem anderen

Auf den ersten Blick ist bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen alles in Butter: Sechs Siege aus den letzten acht Spielen, Tabellenplatz 6. Trotz dieser positiven Zwischenbilanz darf aber nicht vergessen werden, dass es bis zu Rang 11 gerade einmal drei Zähler sind. Noch warten aber sechs teils schwere Partien auf die SGlerinnen. Folglich sollte sich die Truppe von Trainer Udo Prediger bei ihrem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle keinesfalls zurücklehnen - handelt es sich doch beim Gast, der HSG Pleichach, um einen Tabellennachbarn.



Landesliga, Frauen

Trotz aller Vorsicht darf Coach Prediger derzeit mächtig stolz auf seine Truppe sein. Während in der Liga momentan selbst die Spitzenteams ihre Spiele verlieren, hat seine Mannschaft in Abwehr wie Angriff viel Stabilität gewonnen. Der sechste Tabellenplatz ist die Belohnung für diese Konstanz. Allerdings weiß die Mannschaft auch, dass in dieser Liga nahezu jeder jeden schlagen kann, und somit auch Teams aus dem unteren Tabellendrittel noch weit nach vorne kommen können.

Vorrangiges Ziel der SG ist es folglich, erst einmal den Klassenerhalt perfekt zu machen. Gegen Pleichach kann man dem einen großen Schritt näher kommen. Bei der HSG setzte es für die SG im November eine 22:24-Niederlage, an der man lange zu knabbern hatte. Gut vier Monate später sinnen die Spielerinnen um die zuletzt sehr gut aufgelegte Fabienne Seufert auf Revanche und gehen auch als leichter Favorit ins Match. Jedoch hat der Gast von Trainerin Simone Weippert in dieser Saison auch schon viermal auswärts gewonnen. Die SG ist also gewarnt. Nur mit einem Sieg kann das nächste Ziel von Trainer Prediger realisiert werden - ein Platz im oberen Tabellendrittel.



Bezirksoberliga, Frauen

Noch ein gutes Stück entfernt von seinem Saisonziel ist das zweite Frauenteam der SG. Als Tabellenelfter der Bezirksoberliga scheint der Klassenerhalt in weiter Ferne. Mit der Unterstützung der Fans, die zum Männerspiel in Selb sind, hoffen die SGlerinnen ab 16 Uhr beim HSV Hochfranken auf einen Sieg. mts