Raab Bezirksmeisterin auf dem Trampolin

Der erste Wettkampf des neuen Jahres bescherte den Sportlerinnen des Turnvereins Burgkunstadt vielversprechende Erfolge. Bei den oberfränkischen Bezirks-Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Doppelminitrampolin trat der Turnverein Burgkunstadt in Bayreuth mit fünf Turnerinnen in zwei Altersklassen an. Dabei wurden durchweg gute Ergebnisse erreicht.



Vier saubere Sprünge

Bei den A-Schülerinnen ragte Aurelia Raab heraus. Sie konnte in allen vier Durchgängen ihre Sprünge sauber stehen und wurde mit 117,10 Punkten Bezirksmeisterin. Janina Rupp verbuchte in dieser Altersklasse den fünften Platz.



Zwei Medaillen bei B-Schülern

Emma Doppel, Nia Werner und Fabrizia Raab starteten bei den B-Schülerinnen. Sie belegten hier die Plätze 2, 3 und 4.

In der Mannschaftswertung erreichten die Burgkunstadter Turnerinnen den guten fünften Platz.

Die jungen Sportlerinnen, die Trainer und der Verein sehen sich mit diesen Ergebnissen in ihrer von Fleiß und Beharrlichkeit gekennzeichneten Tätigkeit bestätigt und blicken erwartungsvoll den weiteren Leistungsvergleichen entgegen. krj