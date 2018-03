Oozünderlauf für Jung und Alt geeignet

Bambini um 13 Uhr





Unter der Schirmherrschaft von Ulrich Klein von der Raiffeisenbank Obermain Nord eG werden wieder zahlreiche Starter auf der Flur rund um Schwürbitz unterwegs sein. Start und Ziel ist wieder die Turnhalle, in und an der sich auch das Rahmenprogramm abspielt.Der erste Start ist für 13 Uhr vorgesehen. Bei diesem sogenannten Bambinilauf für Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger kommt schon zum ersten Mal Stimmung auf, ist es doch ein Vergnügen, die Kleinsten anzufeuern, wenn sie auf die rund 300 Meter lange Strecke gehen. Die Siegerehrung der Bambini findet gleich im Anschluss an den Lauf statt.Auf 13.30 Uhr ist der Schülerlauf U10 und U12 terminiert. Eine Viertelstunde später fällt der Startschuss für die Schüler der Altersklassen U14 und U16. Es folgt der Hobbylauf über 3,5 Kilometer und der Hauptlauf der Damen und Herren aller Klassen über 10 Kilometer. Auch ein Nordic-Walking-Lauf ist vorgesehen.Die Organisatoren des Laufs sind Björn Härtel der per E-Mail unter haertel-bjoern@t-online.de zu erreichen ist und Kurt Herbicht ( marion.fischer-michelau@gmx.de ). Anmeldungen für alle Läufe sind bis zum Samstag, dem Tag der Veranstaltung bis 12 Uhr möglich.Der Staffellauf der Vereine ist ebenfalls als sportliche Einlage und Unterhaltung gedacht. Hierbei steht eindeutig die Vereinsgemeinschaft und das Vergnügen im Mittelpunkt. Alle Einwohner sind eingeladen an der Veranstaltung aktiv und passiv teilzunehmen. Das Anfeuern der Athleten ist ebenso wichtig wie das Rahmenprogramm, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.Die Siegerehrung findet im Anschluss aller Läufe in der Turnhalle statt, ebenso das Programm, sollte das Wetter schlecht sein. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Die drei Erstplatzierten des jeweiligen Laufes Urkunden, Pokale und Medaillen.Duschen stehen in der Turnhalle zur Verfügung. Unter www.tvschwuerbitz.de sind alle Informationen und die Streckenverläufe einzusehen. Die Organisatoren um den TV-Vorsitzenden Bernhard Härtel würden sich über viele Läuferinnen und Läufer sowie Zuschauer sehr freuen. Die Helfer treffen sich ab 9 Uhr zum Aufbau.