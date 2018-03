Ligenreform im Fokus beim Kreistag in Geutenreuth

Der fand in der Mehrzweckhalle in Geutenreuth statt Bis auf den TTC Theisau waren alle Vereine des Landkreises vertreten.

Bei seiner Begrüßungsansprache sagte Kreisvorsitzender Hartmut Müller, dass es vor allem im Nachwuchsbereich sehr mangelt. Im Jahre 2016 wurde kein Mini-Ortsentscheid durchgeführt, so dass auch der Kreisentscheid hinfällig wurde. So wurde dieses Turniers auf oberfränkischer Ebene ohne die Beteiligung von Kindern aus dem Kreis Lichtenfels bestritten. Müller appellierte an die Verantwortlichen der Vereine, sich mehr um die Nachwuchsarbeit zu kümmern, vor allem wieder Ortsentscheide zu spielen.



Ligenreform in Bayern

Die neue Arbeitsgemeinschaft, die für die Strukturreform verantwortlich zeichnet, plant die Streichung einer Untergliederung. Es soll nur noch Bezirke in Bayern geben. Jeder der 16 Bezirke soll ungefähr 100 Vereine beinhalten. Oberfranken wird dann in die Bezirke West und Ost unterteilt. Zu West gehören Coburg, Neustadt, Bamberg und Lichtenfels.

Die bisherige 1. Kreisliga nennt sich dann Bezirksklasse A Lichtenfels, 2. Kreisliga Bezirksklasse B Lichtenfels usw. Müller erläuterte den Ligenaufbau über die Kreisebene hinaus.

Die Änderungen der Wettspielordnung gelten für ganz Deutschland.



Damen können entscheiden

Im Mannschaftsbetrieb der Erwachsenen können nun die Damen entscheiden, wo sie spielen möchten. Wenn sie bei den Damen als Stammspieler eingesetzt sind, dürfen sie trotzdem bei den Herren als Ergänzungsspieler fungieren. Sie werden entsprechend ihrer TTR-Punkte in die Mannschaft integriert.



60 km unter der Woche zumutbar

Für Wochentagsspiele gilt ab sofort nicht mehr die 40-Kilometer-Begrenzung, sondern 60 km. Es muss jedoch im Jugendbereich darauf geachtet werden, dass hier die Zeiten des Jugendschutzes gelten.

Pro Halbserie gibt es nur eine Mannschaftsmeldung. Egal ob jemand umzieht oder sonstige Gründe anführt. Ärztliche Atteste gelten nur noch bei Schwangerschaft.

Bei Seniorenmannschaftsmeisterschaften dürfen Senioren in einer AK als Stammspieler und in der anderen als Ergänzungsspieler antreten.

Die Eingabe in click-TT muss spätestens 24 Stunden nach Beginn des Spieles erfolgen. Pokalspiele und Seniorenspiele werden in der neuen Saison im Modifizierten Swaythling-Cup-System ausgetragen, das bedeutet: drei Einzel, ein Doppel und drei Einzel. Die Reihenfolge der Spieler muss nicht nach der Rangliste erfolgen.

Alle Kreiswarte bedankten sich für die angenehme gute Zusammenarbeit. Auf "youtube" kann man die Neuerungen selbst nochmals verfolgen. Erfreut zeigte sich der Kreisvorsitzende, dass er auch in diesem Jahr wieder einige Ehrungen verdienter Funktionäre vornehmen durfte.

Für 30 Jahre als Vorsitzender bekam Manfred Butzin (TTC Unterzettlitz) die Verdienstnadel des BTTV in Gold mit kleinem Kranz überreicht. Die Verdienstnadel in Silber für zehnjährige Tätigkeit erhielten Dieter Böhm (RVC Reundorf), Dirk Seidel (TTC Grundfeld) und Andreas Brunner (TTC Machalke Hochstadt) aus den Händen von Müller. Hella Klumpp wurde mit der Ehrennadel des BTTV in Gold mit großem Kranz für 40-jährige Arbeit im Kreis ausgezeichnet, und Michael Heierth erhielt die Ehrennadel in Gold des BTTV für 20 Jahre Tätigkeit im Kreis.

Kreisvorsitzender Müller ehrte die Meister und die Sieger im Kreispokal und überreichte einen Pokal und eine Urkunde.

In seiner Eigenschaft als Kreissportwart informierte Müller die Vertreter der Vereine über das Abschneiden der Mannschaften, die in den Bezirksligen und darüber hinaus eingesetzt waren.

Müller bedankte sich bei seinen Fachwarten, vor allem beim Fachwart neue Medien, Gunther Czepera, für die aktuelle Homepage und bei Kreispressewart Herbert Gillig für die Berichterstattung der Ereignisse im Landkreis. Die Genehmigung des Kassenhaushalts 2016, Kassenhaushalt 2017 und Haushaltsplan für 2018 wurde ohne Gegenstimme beschlossen.

Die Herbstsitzung des Kreises findet am 10. September beim TTC Unterzettlitz und der Kreistag 2018 in Geutenreuth statt.



Termine im Kreis

1. Oktober: KEM Damen/Herren, vermutlich beim TTV 45 Altenkunstadt



8. Oktober KEM Jugend/Schüler A/B/C beim TTC Oberlangenstadt



14. Januar 1. KRLT-Jugend/Schüler A/B beim TV Oberwallenstadt



4. März KRLT Damen/Herren, Ausrichter noch nicht bekannt



11. März KRLT Schüler C und 2. KRLT Schüler A beim TTC Tüschnitz



18. März 2. KRLT Schüler B beim TTC Unterzettlitz



Noch offen Die KEM der Senioren werden voraussichtlich am 19. November ausgetragen. Ausrichter noch nicht bekannt. gi