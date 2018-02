Leonard Gärtner zeigt starke Leistung

Die Staffelsteiner Bezirksoberliga-Basketballer setzen sich zu Hause mit 89:87 (71:62) gegen den starken Aufsteiger TSV Bindlach durch und stehen weiterhin verdient mit mittlerweile neun Ligasiegen auf dem dritten Tabellenplatz. Die Gäste aus Bindlach müssen sich hingegen langsam mit dem Abstieg vertraut machen. Dem Tabellenführer ATS Kulmbach ist nach dem Auswärtssieg bei den Regnitztal Baskets II der Titel kaum noch zu nehmen.



Bezirksoberliga, Herren

TSV Staffelstein -

TSV Bindlach 89:87

Coach Reitz konnte erstmals wieder auf seinen Center Marco Feulner zurückgreifen. Dagegen musste er diesmal auf Andre Feulner, Jonas Espach und Sebastian Schuberth verzichten, die krankheitsbedingt passen mussten.

In der Startformation brachte Coach Mario Reitz mit Schneider, Heidenreich, Gärtner, Albert und Kapitän Saulich erfahrene Akteure aufs Parkett. Beide Teams starteten konzentriert in diese Begegnung. Den Bindlachern war anzusehen, dass sich in Staffelstein eine der letzten Chancen bietet, die höchste oberfränkische Spielklasse zu halten. Entsprechend engagiert gingen die Mann um Gästecoach Vates zu Werke und wurden für ihren Einsatz auch belohnt. In einer ausgeglichenen Partie stand es am Ende des ersten Viertels lediglich 18:17 für die Hausherren.

Die Staffelsteiner taten sich trotz guter Gelegenheiten auch im zweiten Viertel schwer und konnten sich nur mühsam einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Betrug der Vorsprung Mitte des zweiten Viertels erstmals 15 Punkte, so konnte sich Bindlach immer wieder auf seine Distanzschützen verlassen, die im Spiel insgesamt 13 Mal von jenseits der Drei-Punkte-Linie verwandelten. Staffelstein hielt dagegen und ging beim Stand von 45:37 in die Halbzeit.

Coach Reitz war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden, da seine Abwehr die gegnerischen Distanzschützen nicht in den Griff bekam. Mit der Forderung nach einer intensiveren Verteidigungsarbeit und mehr Laufbereitschaft schickte Reitz seine Mannen in den zweiten Durchgang.

Unter Regie des stark aufspielenden Kapitän Saulich, der 19 Punkte erzielte, ging das Team konzentriert in den dritten Spielabschnitt. Beim Stand von 62:50 für die Hausherren (26.) war die Entscheidung gefallen. Bindlach gab sich trotzdem nicht auf und schlug immer wieder über seine Dreier-Schützen zu. So gingen die Staffelsteiner beim Stand von 71:62 in den Schlussabschnitt.

Die Staffelsteiner bleiben bis zur 36. Minute konzentriert und hielten einen Zwölf-Punkte-Vorsprung. Nachdem aber die Hausherren einen Gang zurückgeschaltet hatten, kam Bindlach noch einmal bis auf fünf Punkte heran, ehe der starke Gärtner (21 Punkte) mit einem Schlussspurt endgültig alles klar machte.

Reitz sagte im Anschluss: "Nachdem wir zum ersten Mal gegen Bindlach gespielt haben, wussten wir nur wenig über unseren Gegner und seine Spielweise. Dass wir am Ende 13 erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe zugelassen haben, hat mir nicht gefallen. Mein Team hat aber Charakter gezeigt und mit Willensstärke diesen wichtigen Sieg hart erarbeitet. Nach einer 14-tägigen Spielpause werden wir uns auf unser nächstes Spiel am 4. März in Bayreuth gegen den BSC Saas vorbereiten. Bis dahin hoffe ich, dass alle Mann an Bord sind und wir zwei Punkte mitnehmen können." mbo

TSV Staffelstein: Gärtner (21), Saulich (19), Feulner M. (14), Albert, (14), Popp (9), Heidenreich (6), Schneider (4), Schoger (2), Baumann, Erhard