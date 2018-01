Laufsportfieber steigt wieder in Bad Staffelstein

Aus der Not geboren





Termin am Freitagabend hat sich bewährt





Erster Startschuss um 18.34 Uhr





Anmeldungsfristen



Die Premiere im Vorjahr mit weit über 400 Teilnehmern kann mit als gelungen bezeichnet werden. Am Freitagabend kommt nun die zweite Auflage des Adam-Riese-Nachtlaufs zur Austragung. Im Rahmen des diesjährigen Altstadtfestes könnnen Sportbegeisterte vom Steppke bis zum jung gebliebenen Senior ihre Bewegungsfreude ausleben.Nachdem vor drei Jahren der über drei Jahrzehnte veranstaltete Altstadtlauf aufgrund extremer Hitze ausfallen musste, hatte dies den Hauptorganisator des TSV Staffelstein, Karl-Heinz Drossel, dazu bewegt, einmal etwas Neues auszuprobieren. So entstand der Adam-Riese-Nachtlauf.Ein "Nachtlauf" im Wortsinne ist freilich kaum umzusetzen und wäre den zahlreichen Helfern nicht zuzumuten. Nach dem positiven Erfahrungen und begeisterten Rückmeldungen finden die Läufe daher heuer erneut in den Abendstunden statt. Die Läufer genossen bei der Premiere im Vorjahr die wunderschöne Atmosphäre, wenn die Sonne langsam untergeht. Hinzu kommen die zahlreichen Zuschauer, die an den Straßen die Läufer anfeuern.Auch seitens des Altstadtfest-Organisationsteams kommen die Neuerungen gut an, wie Markus Alin betont. "Erfreuliche Teilnehmerzahl, viele Zuschauer, gute Stimmung an der Laufstrecke - bei einer Nachbesprechung des letztjährigen Altstadtfestes meinten deshalb alle, dass der Adam-Riese-Nachtlauf ein großer Erfolg war. Auch die Verlegung von Samstagnachmittag auf den Freitagabend hat sich gut bewährt."Wie im Vorjahr wird wieder ein Bambini-Lauf für Kinder der Jahrgänge 2009 und jünger angeboten, der um 18.45 Uhr startet und über 500 m vom Stadtturm zur Angerstraße und wieder zurück führt. Im Anschluss sind die weiteren Nachwuchsathleten an der Reihe mit dem Schülerlauf 1 um 19 Uhr (780 m, Jg. 2005 und jünger) und dem Schülerlauf 2 um 19.15 Uhr über 1650 m.Um 19.45 Uhr schicken Karl-Heinz Drossel und Bürgermeister Jürgen Kohmann als Schirmherr die Hobbyläufer auf die 4700 m lange sportliche Reise, bevor um 20.30 Uhr die Athleten des 9200 m langen Hauptlaufes ihr Bestes geben. Alle Läufe starten wie gewohnt nahe des historischen Stadtturmes.Anmeldeschluss bei Karl-Heinz Drossel per Telefon unter 09573/235055, Mobil 0172-6456455 oder E-Mail an anmeldung@obermain.de ist Mittwoch, 27. Juli um 17 Uhr.Bis Donnerstag, 28. Juli, 17 Uhr, ist noch die Online-Anmeldung unter www.obermain-marathon.de möglich. Gegen eine zusätzliche Gebühr von vier Euro sind auch Nachmeldungen am Veranstaltungstag ab 17 Uhr in der Peter-J.-Moll-Halle möglich. Dort werden auch die Startnummern ausgegeben und findet gegen 22 Uhr auch die Siegerehrung statt.Parkplätze und Duschen stehen an der Peter-J.-Moll-Halle zur Verfügung. Während der Läufe ist die gesamte Strecke für den Verkehr gesperrt.