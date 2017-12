Lahmer Damen mit wichtigem Sieg

Im Spitzenspiel der Kegler-Regionalliga Ofr./Ufr. hat sich der TTC/FW Gestungshausen beim SKV Versbach mit 6:2 für die Vorrundenniederlage revanchiert und die Tabellenführung übernommen. Der TSV Lahm musste sich beim bisherigen Schlusslicht TSV Hollstadt mit 2:6 klar geschlagen geben. Dadurch verringerte sich der Abstand zur gefährdeten Zone für die Itzgründer.



Regionalliga Ofr./Ufr., Herren



TSV Hollstadt - TSV Lahm 6:2

(13:11 Sätze, 3245:3215 Holz)

Die Lahmer verloren in Hollstadt etwas unglücklich. Ulf Böhm (523/164) gewann zwar mit 143, 129, 120 und 131 Holz zwei Sätze gegen den Hollstadter Andreas Pfister (557/178), der fällte jedoch mit 137, 122, 143 und 155 Holz deutlich mehr Kegel und holte den Mannschaftspunkt (MP). Lahms Edwin Zang (548/179) sorgte in 3:1 Sätzen mit 136, 125, 150 und 137 Kegeln gegen Manfred Sterzinger (511/181), der 117, 140, 140 und 114 Holz fällte, für den Ausgleich.

In der Mittelpaarung zeigte Christopher Müller (532/172) mit 140, 126, 138 und 128 Kegeln eine couragierte Leistung, hatte aber mit 1:3 gegen Karl-Heinz Nenninger (541/188), der 119, 136, 151 und 135 Holz spielte, knapp das Nachsehen. Der Lahmer Daniel Stang (516/166) sicherte mit 133, 126, 135 und 122 Kegeln zwei Sätze, doch gegen Stefan Benkert (518/162), der 127, 134, 138 und 119 Holz spielte, fehlten ihm drei Holz zum Sieg.

Trotz des 1:3-Rückstandes war bei nur elf "Miesen" für die Gäste noch alles möglich. Doch in den Schlussduellen zog Gerald Lutter (555/172) trotz 136, 135, 133 und 151 Kegeln gegen den Tagesbesten, Matthias Menninger (587/200), der mit 145, 147, 146 und 149 Holz eine Topleistung ablieferte, mit 1:3 den Kürzeren. Der Sieg von Steffen Engelhardt (541/177), der mit 108, 139, 139 und 155 Kegeln zwei Sätze für sich entschied, nutzte nichts mehr. Thomas Borchert (531/177) hatte zehn Holz weniger auf dem Konto.



Regionalliga Ofr./Ufr., Damen

Das Spitzenduo der Regionalliga Oberfranken/Unterfranken der Damen, Bischberg und Warmensteinach, ging am 13. Spieltag leer aus. Auch Verfolger Germania Marktbreit kam in Gestungshausen nur zu einem Remis. Einen überzeugenden Heimsieg feierten die abstiegsbedrohten Lahmerinnen über den DSKC Neustadt.



TSV Lahm - DSKC Neustadt 6:2

(13:11 Sätze, 2918:2828 Holz)

Die Lahmerinnen zeigten eine ausgeglichene Mannschaftsleistung.Von Beginn an übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando und gingen mit 2:0 und 63 Kegeln in Führung. Natalie Müller (496/145) siegte mit 3:1 Sätzen über Steffi Koch (487/159), und Sandra Schnitzker (485/139) bezwang ebenfalls mit 3:1 Daniel Siebentaler (431/128).

In der Mitte packte Anja Thomas (489/ 144) gegen Gisela Bartl (455/ 115) einen Punkt drauf, drauf, während Katharina Spindler (485/132) gegen die Tagesbeste, Kristin Hoffmann (528/161), mit 1:3 das Nachsehen hatte. Trotz eienr 3:1-Führung und 54 Holz Vorsprung war die Partie noch nicht gelaufen, zumal sich Meike Berumen-Garcia (485/162) gegen Susanne Hoffmann (512/170) mit 0:4 geschlagen geben musste und 27 Keile abgab. Doch Sabine Kochmann (478/121) behielt gegen das Duo Beate Roos (226/63) und Margot Wehrl (189/41) mit 3:1 die Oberhand und sicherte den Heimsieg. lipp