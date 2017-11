Katerstimmung bei Kunstadtern schnell verflogen - Kantersieg zum Schluss

Den Männern der HG Kunstadt blieb - punktgleich mit dem HSV - nach seinem 38:18-Erfolg über die HG Hut/Ahorn wie im Vorjahr nur Platz 2. Die Truppe von Trainer Kostja Zelenov muss das Ziel "Aufstieg in die Landesliga" um ein weiteres Jahr verschieben.

Mit einer deutlichen 17:31 (8:16)-Niederlage bei HaSpo Bayreuth II im Gepäck verabschiedeten sich die Handballmänner der TS Lichtenfels in die Sommerpause.



HaSpo Bayreuth II - TS Lichtenfels 31:17

"Wir haben einfach zu lange gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu finden", lautete das knappe Resümee des Lichtenfelser Trainers Uli Hillebrand, der durch das Fehlen von Andreas Kraus, Simon Schröck, dem verletzten Philipp Mahler und dem kranken Torwart Tim Renner nur drei Wechselspieler hatte.

Die TSL zeigte zu Beginn eine miserable Abwehrleistung. Weiter kennzeichneten viele Ballverluste ihr Spiel, in dem die Angreifer zu dicht an der heimischen Abwehr agierten. Beim 9:1, das die Bayreuther um den starken Rückraumakteur Christoph Krapp nach 14 Minuten markiert hatten, schien sich ein Debakel anzubahnen. Erst nach 20 Minuten gelang es wenigstens Cornelius John, Joris Rießner und Wolfgang Schulze, den souveränen HaSpo-Torwart Sascha Kauffmann zu überlisten.

Nach dem Kabinengang (8:16) verteidigten die Gäste besser. Während Cornelius John über den Rückraum sicher einnetzte, setzte dessen Bruder Alexander in seinem letzten Spiel für die TS Lichtenfels am Kreis und aus sieben Metern Akzente. Bayreuth II scheiterte zwar immer wieder mal am TS-Gebälk, ließ jedoch nichts mehr anbrennen. Mit variablen Angriffen und souveränen Kontern bauten die Gastgeber ihren Vorsprung über 17:10 auf 31:17 kontinuierlich aus. gü

HaSpo Bayreuth II: Kauffmann, Rockenmayer - Goeritz (4), Wehner (3) Forster (2), Finkbohner (1), Wurm (3), Kroh (2), Krapp (5/1), Vogel (4), Gottesbüren (5), König (2), Commes, Schmidt / TS Lichtenfels: Ottolinger - Rödel (1), A. John (4/2), Schulze (2), Rießner (2), Opitz, Söllner, C. John (6), Höfner (2) / SR: Scherzer, Dietel (Weidhausen)



HSV Hochfranken - TV Weidhausen 31:20

Unter dem Erfolgszwang agierte der HSV zunächst nervös. Dank der guten Torhüterleistung von Tom Zapf hielt Weidhausen die Partie bis zum 5:5 offen. Auch beim 12:9 war noch alles möglich, ehe die Selber bis zur Pause auf 15:10 wegzogen. Wesentlich selbstsicherer wirkten die Ost-oberfranken nach dem Wiederanpfiff. Sie erhöhten das Tempo und erzielten viele einfache Tore über die zweite Welle. Im letzten Drittel der Partie holte damit der Tabellenführer den entscheidenden Vorsprung heraus und sicherte sich unter dem Jubel des Publikums die Meisterschaft. Weidhausens Trainer Frank Steinberger war dennoch mit der Leistung seiner Männer zufrieden: "Das deutliche Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gut verkauft." kag

TV Weidhausen: Zapf - Bauer (4/3), F.Büttner (4), Recknagel (4), S.Büttner (1/1), Staude (2), Erbe (1), Werner (3), C.Büttner (2), Querfeld



HG Kunstadt - HG Hut/Ahorn 38:18

Obwohl der Titel des HSV am Sonntag schon feststand, merkte man den Kunstadtern keinerlei Verdruss über das Verpassen des Saisonziels an. Ahorn hielt lediglich zu Beginn mit. Nach dem 7:5 (14.) hatte die HGK die "Katerstimmung" des Vortages abgelegt. Aus dem Rückraum dominierte wieder einmal Sergey Trotsenko das Geschehen, wurde aber beim Torewerfen tatkräftig von Daniel Maile und Marco Scholz unterstützt, die am Kreis viele Freiheiten genossen. Bei der HG Hut/Ahorn setzte lediglich Stefan Döbereiner Akzente. Ansonsten blieb der Gast in Altenkunstadt vieles schuldig, was wohl auch daran lag, dass Ahorn schnell die Hoffnung auf einen doppelten Punktgewinn und somit auf den theoretisch noch möglichen Klassenerhalt aufgeben musste. Der "Durst nach mehr" blieb bei den Kunstadtern auch nach der Pause (17:8) erhalten. Es folgten Tore im Minutentakt von Stirbati, den beiden Oester-Brüdern und von Michael Deuber, die allesamt keinerlei Kräfteverschleiß erkennen ließen. Die Zuschauer waren begeistert vom Offensiv-Spektakel der HGK und werden die Mannschaft auch in der nächsten Saison kräftig unterstützen, wenn das Team im dritten Anlauf versuchen wird, das Ticket für die Landesliga zu lösen. mts

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda- Trotsenko (8), Maile (8/2), N. Oester (6), Scholz (6), Stirbati (5), Deuber (3), O. Oester (2), Lakiza, Steuer, Petersen, Jung / HG Hut/Ahorn: Beetz - Döbereiner (5), Birkner (4/3), Harbecke (3), Räder (2), Schulze (2), Mundt (1), Friedrich (1), Meusel, Straub, Bauer / SR: Schmitt, Bayer (beide Schwarzenbach)