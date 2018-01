Janker: Härtefälle nicht auszuschließen

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die beiden Bayernligen und die fünf Landesligen Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost für die Saison 2017/18 eingeteilt.

Geplant sind in den Bayernligen eine 18er-Liga im Norden und eine 19er-Liga im Süden mit der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München.



1860 München II noch fraglich

"Die Vereine brauchen schnellstmöglich Planungssicherheit. Wir haben die zweite Mannschaft der Münchner Löwen deshalb mit in die Planungen aufgenommen, auch wenn von Vereinsseite noch nicht endgültig klar ist, ob die Reserve des TSV in der Bayernliga startet oder nicht. Das wird sich erst in den kommenden Tagen klären", erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker. Sollte der TSV 1860 München II nicht in der Bayernliga antreten, würde sich die Bayernliga Süd auf die verbleibenden 18 Vereine reduzieren, die Ligenzusammensetzung für Nord und Süd aber beibehalten.

Erschwert haben die Bayernliga-Planungen zudem die diesjährigen Aufsteiger, die den geographischen Schwerpunkt aller Bayernligisten weiter in den Norden geschoben haben. Auch hier gilt, wie in den Landesligen: "Wir konnten einzelne Härtefälle nicht ausschließen", so Janker.

Die 87 Landesligisten wurden auf drei 18er-Ligen (Nordwest, Mitte und Südost), eine 17er-Liga (Südwest) und eine 16er-Liga (Nordost) eingeteilt.



87 Landesligisten

"Wie immer haben wir versucht, die Wünsche der Vereinen zu berücksichtigen. Leider mussten auch dieses Jahr wieder Umgruppierungen vorgenommen werden. Ich denke, das ist uns auch dieses Jahr trotz der Härtefälle gut gelungen", sagt janker.



Saisonstart am 15./16. Juli

Die fünf Landesligen starten am Wochenende 15./16. Juli in die neue Saison. Der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2018 statt. red



BAYERNLIGA NORD

18 Vereine: SV Viktoria Aschaffenburg, TSV Aubstadt, TSV Großbardorf, SC Eltersdorf, 1. FC Sand, DJK Ammerthal, FC Würzburger Kickers II, FC Amberg, DJK Don Bosco Bamberg, Würzburger FV, SpVgg SV Weiden, SpVgg Ansbach, SV Erlenbach/Main, SpVgg Jahn Forchheim (Aufsteiger), 1. FC Schweinfurt 05 II (Aufsteiger), DJK Gebenbach (Aufsteiger), FSV Erlangen-Bruck (Aufsteiger), SpVgg Bayern Hof (Absteiger).



BAYERNLIGA SÜD

19 Vereine: SV Pullach, TSV Schwabmünchen, TSV 1965 Dachau, DJK Vilzing, SV Heimstetten, SV Kirchanschöring, 1. FC Sonthofen, TSV Rain/Lech, FC Ismaning, TSV 1874 Kottern, SpVgg Hankofen-Hailing, BCF Wolfratshausen, ASV Neumarkt, TSV 1882 Landsberg, TuS Holzkirchen (Aufsteiger), SB Chiemgau Traunstein (Aufsteiger), TSV Schwaben Augsburg (Aufsteiger), TSV Kornburg (Aufsteiger), TSV 1860 München II (Absteiger).



LANDESLIGA NORDWEST (18)

TSV Abtswind, DJK Schwebenried/Schwemmelsbach, TSV Kleinrinderfeld, FC Fuchsstadt, TuS Röllbach, TSV Unterpleichfeld, ASV Rimpar, TG Höchberg, TSV Karlburg, ASV Veitsbronn-Siegelsdorf, SG Quelle Fürth, ASV Vach, SV Euerbach/Kützberg (Aufsteiger), TSV Heimbuchenthal (Aufsteiger), TSV Lengfeld (Aufsteiger), TuS Feuchtwangen (Aufsteiger), ESV Ansbach-Eyb (Aufsteiger), SV Alemannia Haibach (Absteiger).



LANDESLIGA NORDOST (16)

TSV Buch, ATSV Erlangen, Baiersdorfer SV, TSV Neudrossenfeld, SC 04 Schwabach, SpVgg Selbitz, FSV Bayreuth, SV Mitterteich, SpVgg Oberfranken Bayreuth II, SV Memmelsdorf, 1. FC Lichtenfels, SpVgg Erlangen (Aufsteiger), SV Friesen (Aufsteiger), TSV Sonnefeld (Aufsteiger), 1. SC Feucht (Absteiger), VfL Frohnlach (Absteiger).



LANDESLIGA MITTE (18)

SV Donaustauf, ASV Cham, SV Fortuna Regensburg, 1. FC Bad Kötzting, ASV Burglengenfeld, TSV Bad Abbach, TSV Waldkirchen, FC Sturm Hauzenberg, SC Ettmannsdorf, SV Hutthurm, TSV Kareth-Lappersdorf, SV Neukirchen b. Hl. Blut, SV Etzenricht, 1. FC Schwarzenfeld (Aufsteiger), FC Tegernheim (Aufsteiger), SV Raigering (Aufsteiger), SSV Jahn Regensburg II (Absteiger), TSV Bogen (Absteiger).



LANDESLIGA SÜDWEST (17)

Türkspor Augsburg 1972, FV Illertissen II, SC Ichenhausen, SV Egg a.d. Günz, TSV 1861 Nördlingen, SC Olching, TSV Aindling, FC Memmingen II, SV Mering, SpVgg Kaufbeuren, FC Stätzling, SV Raisting, TSV Gilching/Argelsried, SC Oberweikertshofen, SV Cosmos Aystetten (Aufsteiger), TV Bad Grönenbach (Aufsteiger), FC 1920 Gundelfingen (Absteiger).



LANDESLIGA SÜDOST (18)

ASV Dachau, SpVgg Landshut, FC Deisenhofen, SV Türkgücü-Ataspor München, TSV Kastl, TuS Geretsried, VfB Hallbergmoos, SE Freising, SV Erlbach, FC Töging, ESV Freilassing, SB DJK Rosenheim, SV Manching (Aufsteiger), TSV Moosach/Grafing (Aufsteiger), TSV Grünwald (Aufsteiger), TSV Neuried (Aufsteiger), TV Aiglsbach

(Aufsteiger), TuS 1860 Pfarrkirchen (Aufsteiger).