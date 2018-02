Ist Zerbst schlagbar? Staffelsteiner probieren es

In der Kegler-Bundesliga steht für die Staffelsteiner Herren am morgigen Samstag (13 Uhr) ein leichtes Spiel auf dem Programm. Beim deutschen Meister und ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiß Zerbst hat das Team um Macher Hans-Karl Brütting nichts zu verlieren.



Zerbst zeigte bisher keine Blöße

Bisher zeigte die Truppe aus Sachsen-Anhalt um Teamkapitän Timo Hoffmann keine Blöße. Die Rangliste spricht Bände. Nicht nur, dass die Zerbster mit 24:0 Punkten an der Tabellenspitze stehen, sondern auch deshalb, weil die Spieler einen deutlich besseren Durchschnitt aufweisen. Die "Rot-Weißen" werden die Staffelsteiner, die mit 15:9 Punkten auf Rang 4 liegen, nicht unterschätzen und ihre besten Akteure auf die Bahnen schicken. Auch die Zerbster wissen, dass schnell mal ein Duell verloren geht. Trotzdem müssten die Badstädter alle einen Sahnetag erwischen, um in Zerbst etwas zu holen. Die Spieler haben dies in der Vergangenheit schon einmal bewiesen, allerdings noch nie gegen einen Spitzenverein wie Zerbst. Insgesamt werden die Akteure lockerer an den Start gehen, da man ja nichts zu verlieren hat.

Ginge man nach der Schnittliste, wäre folgende Aufstellung der Zerbster möglich. Axel Schondelmaier und Mathias Weber könnten das Startduo bilden. Des weiteren sind Fabian Seitz und Thomas Schneider denkbar. Am Ende könnten Uros Stocklas und Boris Benedik gestellt werden. Die Reservisten wären zufolge Teamtrainer Timo Hoffmann und Manuel Weiß.

Seitens der Adam-Riese Städter wird die Aufstellung erst am Samstag kurz vor dem Spiel festgelegt. Im Aufgebot stehen Torsten Reiser, Jürgen Zeitler, Jiri Vicha, Cosmin Craciun, Zoltan Hergeth und Florian Bischoff. Als Joker würden demnach Bernd Schwarz und Jaroslav Hazva parat stehen.

In den weiteren Spielen erwartet an diesem Wochenende Victoria Bamberg den Nachbarn Erlangen-Bruck. Kipfenberg empfängt Donauperle Straubing, und Schwabsberg hat Rudolstadt zu Gast. Breitengüßbach muss in Lorsch um jeden Kegel kämpfen.



Spielverlegung

Das Heimspiel und Lokalderby der Staffelsteiner gegen Victoria Bamberg wurde aufgrund des Champions-League-Spiels der Bamberger vom 18. auf den 25. Februar verlegt. bsch