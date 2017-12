Generalprobe für Staffelsteiner vor dem Gipfeltreffen

In der Kegler-Bundesliga gastieren die Staffelsteiner am morgigen Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger KRC Kipfenberg. Die Hausherren aus dem Altmühltal stehen derzeit auf einem guten sechsten Tabellenplatz. Nicht unterschätzen, lautete die Devise der Badstädter zu diesem Spiel, zumal der KRC eine ordentliche Heimbilanz von nur zwei Niederlagen aufweist.



Kipfenberg mit gutem Schnitt

Auch der Schnitt von 3620 Holz ist sehr ordentlich. Das muss von den Staffelsteinern erst einmal überboten werden. Dennoch sehen die SKCler dieses Match als Generalprobe für das folgende Duell gegen Spitzenreiter Zerbst. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg in Kipfenberg.

Zu Beginn dürfen gleich Jürgen Zeitler und Torsten Reiser Vollgas geben. Die beiden sollen die Startformation der Staffelsteiner bilden. Nach ihren letzten Ergebnissen dürften das SKC-Duo einige Trainingseinheiten absolviert haben.



Jiri Vicha in der Jokerrolle

Jaroslav Hazva, der zusammen mit Cosmin Craciun im Mittelpaar auflaufen wird, muss besonders konzentriert sein, um das Schlusspaar nicht unnötig in Bedrängnis zu bringen. Dieses bilden wahrscheinlich Florian Bischoff und Bernd Schwarz. Auch sie haben das Potenzial, sollte es notwendig sein, den ein oder anderen Kegel aufzuholen. Den Part des Jokers sollte Jiri Vicha zuteil werden.

Die Heimmannschaft könnte folgenden Kader gegen den derzeit Tabellendritten stellen. Vornweg der Schnittbeste, Dietmar Brosi. Sein Teamkollege auf der Bahn dürfte Christopher Kratz sein. In der Mitte wäre Bernd Klüber und Jürgen Stahl denkbar.

Letztlich wären Michael Schobert und Patrick Scholler eine Option, die die Mannschaft komplettieren. Ersatzspieler für Kipfenberg wäre Manfred Hanikel, der noch ins Geschehen eingreifen könnte. bsch