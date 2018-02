Gelassenheit im Saisonfinale

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, heißt es für die Handballmänner der TS Lichtenfels an diesem Wochenende. Zum Abschluss der Bezirksoberliga-Saison haben die Korbstädter am Samstag (19.30 Uhr) ihre finale Aufgabe bei der HaSpo Bayreuth II zu erledigen. Ob Sieg oder Niederlage - das Ergebnis wird sich auf die Stimmung bei der am Sonntag stattfindenden Saisonabschlussfeier nicht negativ auswirken.

Ähnlich ist die Situation beim TV Weidhausen, die am Samstag (18 Uhr) beim Tabellenführer HSV Hochfranken ohne Druck antreten können. Allerdings hoffen die Männer der HG Kunstadt auf die Weidhausener, die dem designierten Meister einen Punkte abknüpfen sollen. Dann - und nur dann - kann die HGK am Sonntag (16 Uhr, Altenkunstadt Kordigasthalle) mit einem Heimsieg über die HG Hut/Ahorn noch an den Hochfranken vorbeiziehen und den Titel feiern.



HaSpo Bayreuth II - TS Lichtenfels

Die Lichtenfelser müssen nicht mehr um den Ligaverbleib bangen. Einmal mehr ging eine Saison in der Bezirksoberliga für die Korbstädter glücklich aus. Letztlich haben die Mannen von Trainer Uli Hillebrand den Ligaverbleib jedoch verdient. Gerade in den Schlüsselspielen vor wenigen Wochen hat die TS Lichtenfels teils hervorragende Leistungen aufs Feld gelegt und überzeugende Siege eingefahren.

Der Gastgeber und Tabellenvierte wird sich am Samstagabend vor eigenem Publikum zum Spielrundenfinale keine Blöße geben wollen. Die TSL hat ebenfalls vor, noch einmal spielerisch zu überzeugen. Klar muss sich dazu die Verwertung der Torchancen gegenüber der Vorwoche stark verbessern. Die TS wird allerdings - wie schon in der Vorwoche - ohne Rechtsaußenakteur Michael Macheleid antreten. Der 26-Jährige hat seine aktive Handballkarriere aufgrund von Problemen in der Schulter aufgegeben. gü



HSV Hochfranken - TV Weidhausen

Die Hoffnung (der Kunstadter) stirbt zuletzt, doch man muss schon ein unverbesserlicher Optimist sein, wenn man im Kampf um die Meisterschaft noch auf ein Wunder hofft. Denn dazu müsste nicht nur die HG Kunstadt ihr Spiel gegen die HG Hut/Ahorn gewinnen (was ihr zweifellos gelingen wird). Genauso sicher dürfte aber auch sein, dass der TV Weidhausen beim Tabellenführer HSV Hochfranken keinen Blumentopf gewinnen kann. Damit wäre die Meisterschaft zu Gunsten der Gastgeber im letzten Saisonspiel definitiv entschieden.

Wie das letzte Heimspiel gegen die HG Kunstadt gezeigt hat, hat Weidhausen innerlich mit der Saison abgeschlossen. Ein Platz im Mittelfeld der Tabelle ist den Schützlingen von Trainer Frank Steinberger sicher, damit ist das Saisonziel erfüllt.

Natürlich werden Büttner & Co. nicht als Statisten nach Selb fahren, doch schon das Hinspiel (20:33) hat die Kräfteverhältnisse verdeutlicht. Sicher werden die Ostoberfranken zum Saisonabschluss ihren Fans ein Schützenfest bieten wollen. So müssen die Weidhausener aufpassen, dass sie nicht unter die Räder kommen. Noch einmal Rückgrat zeigen und einem übermächtigen Gegner alles abverlangen, darauf kommt es an. Nur dann kann man erhobenen Hauptes die Halle in Selb verlassen. Nicht mehr und nicht weniger erwartet Trainer Steinberger von seiner Mannschaft kag



HG Kunstadt - HG Hut/Ahorn

19 Siege bei nur einem unglücklichen Unentschieden und einer einzigen Niederlage - und wieder nur ein zweiter Platz. So positiv die Saisonbilanz der Kunstadter Männer bei 39:3 Punkten auf den ersten Blick auch sein mag, das ersehnte Ziel "Meisterschaft" und Aufstieg in die Landesliga hat die Zelenov-Truppe wohl verpasst. Denn keiner geht davon aus, dass der HSV Hochfranken sein Heimspiel am Samstag gegen den TV Weidhausen verlieren und somit den Aufstieg doch noch verspielen wird. Somit scheint das letzte Heimspiel der HGK in der Kordigasthalle am Sonntag um 16 Uhr gegen die HG Hut/Ahorn nur ein Schaulaufen des Vize-Meisters zu werden.

Beim der HG Hut/Ahorn sieht der sportliche Wert des Saisonabschlusses etwas anders aus. Die Ahorner belegen Platz 11 und können noch einen Rang nach oben klettern. Zwar würden sie dann noch immer einen Abstiegsrang belegen, doch der zehnte Rang könnte durchaus noch Gold wert sein, wenn eine Mannschaft aus der Bezirksliga auf das Aufstiegsrecht verzichten würde oder neben der HSG Rödental/Neustadt kein weiterer oberfränkischer Vertreter die Landesliga verlassen müsste. Allerdings wäre dann noch immer ein Sieg in Altenkunstadt von Nöten, den man Ahorn aufgrund der Spielstärke der HGK nicht zutraut.

Natürlich hadern Oester & Co mit dem Saisonverlauf, der eigenen Leistung vor vier Wochen in Sleb und dem Ausgleichstreffer des HSV Hochfranken drei Sekunden vor Schluss in Burgkunstadt.

Die Heimmannschaft möchte sich aber auf jeden Fall mit einer ansprechenden Leistung von ihren Fans verabschieden und mit einem Erfolgserlebnis in die Saisonpause gehen. mts