Fünf Mädchen auf Bayern-Cup-Treppchen

Über 200 Turnerinnen waren in Neunkirchen am Brand angetreten, sich im Pflichtvierkampf am Boden, Balken, Sprung und Stufenbarren zu messen.

In der A/B-Jugend sicherte sich Ann-Sophie Redinger vom TV Michelau den dritten Platz mit 58,10 Punkten unter 32 Aktiven.

Die C-Jugend wurde von Sophie Kremer von TV Altenkunstadt dominiert. Mit drei Punkten Vorsprung (59,90) lag sie deutlich vor ihren Konkurrenten aus Neunkirchen und Ebermannstadt. Punktgleich auf Rang 3 platzierte sich Jule Trinkwalter vom TV Oberwallenstadt.

Allein 56 Titelanwärter gab es in der D-Jugend, daher war es besonders schwierig, eine Spitzenplatzierung zu ergattern. Dies gelang Kira Schönhals von der TS Lichtenfels mit 58,80 Punkten und der Bronzemedaille.

Beim Nachwuchs der Jahrgänge 2008 und jünger war es Lea Finsel vom TV Michelau, die sich mit 57,50 Punkten auf den zweiten Platz zwischen Turnerinnen des TSV Schlüsselfeld schob.

Die Siegerehrung wurde vom Gauvorsitzenden Edi Stark, seinem Stellvertreter Clemens Weisser und der Wettkampfleiterin Michaela Müller durchgeführt. Die besten Turnerinnen aus dem Landkreis Lichtenfels unter den besten Zehn:

A/B- Jugend: 3. Ann-Sophie Redinger (TV Michelau), 4. Alexandra Thiel (TS Lichtenfels), 7. Jule Weisser , 8. Milena Geißler , 9. Emma Lauer (alle TV Michelau), 10. Nina Scholz (TV Oberwallenstadt) / C- Jugend: 1. Sophie Kremer (TV Altenkunstadt), 3. Jule Trinkwalter (TV Oberwallenstadt), 5. Annika Meusel (TV Michelau), 6. Luisa Subat (TS Lichtenfels), 8. Katharina Hofmann (TV Oberwallenstadt), 9. Antonia Hesslinger (TV Michelau), 10. Sarah Jakoubek (TS Lichtenfels) / D- Jugend: 3. Kira Schönhals , 7. Tizia Stenglein , 8. Lara Schnapp (alle TS Lichtenfels), 10. Alina Vogel TV Michelau)

E-Jugend: 2. Lea Finsel (TV Michelau) peja