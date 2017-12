Fiedler bei B-Schülern der Beste

Prima Leistungen und hervorragende Ballwechsel waren Trumpf beim zweiten Kreisranglistenturnier des Nachwuchses in der Schwürbitzer Turnhalle. Ebenso war die Beteiligung von insgesamt 25 Akteuren sehr erfreulich. In vier Klassen spielten 17 Jungs und B-Schüler sowie acht Mädchen bzw. B-Schülerinnen unter der Leitung von Kreisjugendleiterin Corina Wachter um die Titel.

Leon Kern, Oskar Fiedler, Paula Bauer und Leonie Lieb hießen am Ende die Sieger dieser Veranstaltung. Die meisten Teilnehmer stellte mit neun Kindern der TTC Geutenreuth. Die jeweils beiden Bestplatzierten sind beim 2. Bezirksbereichsranglistenturnier West am 26. März in Eggolsheim startberechtigt.



Jugend

Das Burgkunstadter Talent Leon Kern holte sich im Jugendbereich den Titel ungeschlagen nach einer starken Vorstellung. Er verwies Reinhold Rommel und Niklas Zink (beide TTV 45 Altenkunstadt) sowie Daniel Reinhard (TTC Oberlangenstadt) auf die Plätze.

Bei den Mädchen duellierten sich die Mannsgereutherin Paula Bauer und Nelly Barnickel vom TTC Geutenreuth. Bauer gewann knapp mit 3:1.



B-Schülerinnen

Die sechs B-Schülerinnen kämpften im Modus Jeder-gegen-jeden um den Titel. Leonie Lieb vom RVC Klosterlangheim gewann all ihre fünf Begegnungen und gab dabei lediglich zwei Sätze ab. Ihre Vereinskollegin Eva Eideloth holte sich Rang 2 vor Sophia Barnickel vom TTC Geutenreuth. Die weiteren Plätze belegten: Hannah Schütz (RVC Klosterlangheim), Linda Bauer (TTC Mannsgereuth) und Emma Bäuerlein (TTC Geutenreuth).



B-Schüler

Bei den 13 B-Schülern ging es nach den vier Vorrundengruppen mit den besten Acht weiter. Im ausgeglichenen Feld blieb keiner ungeschlagen. Der Unterzettlitzer Oskar Fiedler entpuppte sich als der beste Spieler, der einmal bezwungen wurde. Mit 6:1 Siegen holte er sich die Meisterschaft. Die einzige Niederlage bezog er gegen Tobias Kießling vom TV Weismain, der mit 5:2 Siegen und 19:9 Sätzen Zweiter wurde. Ebenfalls fünf Siege fuhren Simon Ruf vom TTC Oberlangenstadt (18:10 Sätze) und Jakob Erhardt vom TTC Geutenreuth (17:9) ein. Hier entschied das Satzverhältnis.

Fünfter wurde Justin Michel (TTC Oberlangenstadt) vor Jonathan Zwosta (TTC Unterzettlitz), Jonas Löhlein und Dominik Kölbl (beide TTC Geutenreuth).

Turnierleiterin Corina Wachter bedankte sich bei der Siegerehrung beim Ausrichter TV Schwürbitz und überreichte an Sieger und Platzierte Pokale und Urkunden. gi