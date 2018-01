Fast 500 Läufer lassen in Bad Staffelstein das Jahr sportlich ausklingen

Ein sportliches Feuerwerk brannten rund 500 Ausdauersportler beim 6. Silvesterlauf in Bad Staffelstein ab. Ob Einsteiger, strahlende Sieger oder topfidele Senioren - gemeinsam machte es allen viel Spaß, sich zum Jahresfinale noch einmal mit anderen Läufern zu messen.



"Toll, dass wieder so viele gekommen sind!", strahlte Hauptorganisator Karl-Heinz Drossel. Das sonnige Wetter spielte den Organisatoren in die Karten - und die gleichsam familiäre Atmosphäre beim Silvesterlauf in der Kurstadt hat sich sowieso weit über die Region hinaus herum gesprochen. So gaben allein im etwa 10 000 Meter langen Hauptlauf gut 300 Männer und Frauen sportlich Vollgas.



Daniel Götz erfüllt Favoritenrolle

Nach seinen vier Siegen beim Berglauf-Cup - darunter dem Staffelberglauf im November - war Daniel Götz vom SV Bergdorf-Höhn der Favorit. Dieser Rolle wurde der 27-Jährige in 31:54 Minuten auch eindrucksvoll gerecht. Götz setzte sich frühzeitig vom Feld ab und hatte am Ende mehr als eine Minute zwischen sich und seine Verfolger gelegt. Als Dritter erneut über einen Podestplatz freuen durfte sich der für den TV 1848 Coburg startende Schwürbitzer Alexander Finsel.



Bei den Damen ließ Elvira Flurschütz (SC Kemmern) mit 38:02 Minuten der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Lokalmatatorin Sandra Nossek vom TSV Staffelstein verpasste als Vierte diesmal knapp das Treppchen.



Selber Sieger, selbe Zeit

"The same procedure as last year" - die TV-Vorlage schien Michael Kalb vom ASC Kronach inspiriert zu haben. Und so wiederholte er im 5500 Meter langen Hobbylauf, den diesmal 94 Männer und Frauen absolvierten, seinen Vorjahressieg, kurioserweise in 18:48 Minuten auch noch mit exakt der gleichen Zeit wie 2015.

Zusammen mit Elvira Flurschütz jubelte Carmen Schlichting-Förtsch. In der Hobbylauf-Konkurrenz der Damen präsentierte sich die Kemmerner Athletin bärenstark, erreichte als Siegerin in 21:35 eine Zeit, mit der sie auch bei den Männern weit vorne gelandet wäre. Das Podium komplettierten mit der Burgkunstadterin Sophia Franz (TSV Staffelstein) als Zweite und der Schwürbitzerin Liane Thiem auf dem Bronzerang gleich zwei Athleten aus dem Landkreis Lichtenfels.



Ehrgeiziger Nachwuchs

Immerhin 34 Jungen und Mädchen absolvierten die nach Alter gestaffelten Schülerläufe über 1000 und 2200 Meter. Auf der kurzen Distanz freuten sich Noah Möller und Hannes Jäger (beide TSV Staffelstein) über ihren Doppelsieg. Beim 1000-Meter-Schülerlauf der Mädchen gewann wie schon 2015 Julia Barth vor ihrer Zwillingsschwester Anna.



Stolz wie Oskar nahmen die Jüngsten nach dem Bambinilauf über 400 Meter ihre Medaillen entgegen. Ältester Teilnehmer war Berthold Wolf mit 74 Jahren.



Ergebnisse

Hauptlauf Männer (10 km): 1. Daniel Götz (SV Bergdorf-Höhn/Team LandRover) 31:54 Minuten; 2. Florian Beck (TG Viktoria Augsburg) 33:07; 3. Alexander Finsel 33:26; 4. Jakob Klein (beide TV 1848 Coburg) 33:37; 5. Christoph Merz (PTSV Rosenheim) 34:28; 6. Tim Hermann (Running 49ers) 35:03; 7. Gerhard Weinländer (LAC Quelle Fürth) 35:33; 8. Christian Eichhorn (TSV Scheßlitz) 35:33; 9. Stephan Bayer (Rennsteiglaufverein) 35:41; 10. Tobias Friedrich (SSV Forchheim) 35:53.

Hauptlauf Frauen (10 km): 1. Elvira Flurschütz (SC Kemmern) 38:02 Minuten; 2. Kathrin Werner (Run-and-Bike-Team Coburg) 42:10; 3. Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) 42:40; 4. Sandra Nossek (TSV 1860 Staffelstein) 43:06; 5. Jessica Vogt (SC Kemmern) 44:29; 6. Manja Becker (SG Adelsberg) 44:59; 7. Eva Lang (TSV 1860 Staffelstein) 45:01; 8. Ivana Klix (SV Bayreuth) 45:10; 9. Christine Schrenker (TV 1848 Coburg) 45:15; 10. Nadja Ludwig (TriCamp SSV Forchheim) 45:39.

Hobbylauf Männer (5,5 km): 1. Michael Kalb (ASC Kronach) 18:48 Minuten; 2. David Wieland (ohne Vereinsangabe) 20:11; 3. Markus Linzmayer (AF-Personal-Training) 20:23; 4. Felix Günther (Sportclub Riesa Triathlon) 20:54; 5. Steffen Moritz (ASC Kronach) 21:52.

Hobbylauf Frauen (5,5 km): 1. Carmen Schlichting-Förtsch (SC Kemmern) 21:35 Minuten; 2. Sophia Franz (TSV 1860 Staffelstein) 23:24; 3. Liane Thiem (AF-Personal-Training) 24:06; 4. Katrin Lappe (TSV 1860 Staffelstein) 27:22; 5. Anna Langstroff (ASC Kronach) 28:00, 6. Marion Fischer (TSV 1860 Staffelstein) 28:30.

Schülerlauf Jungen (1000 Meter): 1. Noah Möller 4:34 Minuten; 2. Hannes Jäger (beide TSV Staffelstein) 4:42; 3. Tim Freudenberger (LSC Höchstadt) 4:43; 4. Dennis Seiferth (ohne Verein) 4:57; 5. Luca Rose (TSV 1860 Staffelstein) 5:02.

Schülerlauf Mädchen (1000 Meter): 1. Julia Barth 4:36 Minuten; 2. Anna Barth 4:44; 3. Dana Feil (alle ohne Verein) 5:14; 4. Leni Rose (TSV Staffelstein) 5:26; 5. Alina Hellmuth (FC Bayern Fanclub Reundorf) 5:27.

Schülerlauf Jungen (2200 Meter): 1. Jakob Häfner (SSG Coburg) 8:43 Minuten; 2. Oliver Schunk (RSV Sonneberg) 9:30; 3. Bastian Nützel 9:53; 4. Franz Ament 10:27; 5. Julian Justice (alle TSV Staffelstein) 10:34.

Bambini-Lauf Jungen (400 Meter): 1. Ben Justice (TSV Staffelstein) 1:18 Minuten; 2. Luca Barth (ohne Verein) 1:19; 3. Leopold König (TV Schwürbitz) 1:28; 4. Noah Batz (ohne Verein) 1:32; 5. Paul Hennemann (TSV Staffelstein) 1:32.

Bambini-Lauf Mädchen (400 Meter): 1. Lisa Barth (ohne Verein) 1:33 Minuten; 2. Lena Zillig 1:34; 3. Svea Kasper 1:35; 4. Lena Kurpanik (alle TSV Staffelstein) 1:38; 5. Marie Engel (1. FC Köln) 1:55.