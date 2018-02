Ersatzgeschwächte Staffelsteiner kommen in Rattelsdorf unter die Räder

Die Rattelsdorfer sicherten sich in der Abschlusstabelle Platz 4. Am kommenden Samstag treten die Staffelsteiner in ihrem Nachholspiel beim TSV Bindlach an, bevor es am 8. April zum Bezirkspokal-Finalturnier nach Bamberg geht.



Vier Stammspieler fehlten

"Nachdem wir den dritten Tabellenplatz schon perfekt gemacht hatten, war bei uns etwas die Luft raus. Rattelsdorf wollte sich zudem für die Hinspielniederlage revanchieren und sich mit einem Sieg den vierten Platz in dieser Saison sichern. Für diesen Sieg hat unser Gegner viel investiert und uns gerade jenseits der Dreierlinie das Leben schwer gemacht", analysierte Coach Mario Reitz, der allerdings auf Christoph Popp, Michael Förner und die Brüder Andre und Marco Feulner verzichten musste.

Staffelstein erwischte einen guten Start und ging in der dritten Minute mit 10:4 in Führung. Die Rattelsdorfer um Coach Manuel Aas drehte den Spieß bis zum Viertelende jedoch um.



Starke Rattelsdorfer Schützen

Von den folgenden 25 Punkten erzielten die Gastgeber 21 mit Dreipunktewürfen, wobei M. Thiem mit vier Treffern herausstach. Rattelsdorf startete so mit einer 29:21-Führung in den zweiten Teilabschnitt.

Im zweiten Viertel erhöhte sich der Staffelsteiner Rückstand, da die Rattelsdorfer weiter erfolgreich aus der Distanz trafen. Die Gäste vom Obermain waren allerdings vom Wurfpech verfolgt. Ihnen gelangen bis zur Pause lediglich acht Punkte, während ihnen die Independents 31 Zähler zur 60:29-Führung einschenkten. Das Spiel war damit entschieden.

TSV-Coach Reitz gab als Ziel für die zweite Hälfte aus, den Gastgebern ihre Dreier wegzunehmen, nachdem die in den ersten 20 Minuten elfmal von jenseits der 9,75-Meter-Linie getroffen hatten. Die Vorgabe wurde allerdings nicht erfüllt. In Hälfte 2 schlugen acht weitere Dreier im Staffelsteiner Korb ein. Beim Gast fiel die Wurfquote weiter ab und auch defensiv war das Team von Coach Reitz nicht mehr konzentriert genug. Im Resultat stand es nach dem dritten Viertel 79:38.



Letztes Viertel ausgeglichen

Die Staffelsteiner wollten nun aber nicht endgültig unter die Räder kommen, warfen im Schlussabschnitt nochmal alles in die Waagschale und hielten so den Rückstand einigermaßen in Grenzen.

Nachdem im zweiten und dritten Viertel nichts gelang, bäumten sich jetzt Klaus Albert, Felix Schneider und Leonard Gärtner auf und schafften zumindest ein ausgeglichenes letztes Viertel. Trotzdem ging die Partie am Ende mit 60:104 verloren. Rattelsdorf hatte mit 19 getroffenen Dreipunktewürfen einen Sahnetag erwischt. MBo

TSV Staffelstein: Albert (22), Gärtner (16), Saulich (9), Schneider (8), Espach (3), Heidenreich (2), Schoger, Schuberth