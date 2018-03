AC Lichtenfels fährt als Favorit, aber gewarnt nach Oberölsbach

ACL in Bestbesetzung





Honduraner kaum zu bezwingen





Fanbus im Einsatz





"Zweite" zu Gast in Schonungen



hsch



Fünf Kampftage sind in der Ringer-Bayernliga bereits absolviert. Und der AC Lichtenfels befindet sich aktuell dort, wo ihn Verantwortliche und Fans gleichermaßen am Ende der Saison gerne sehen würden, nämlich an der Tabellenspitze. Nach dem deutlichen Sieg vor Wochenfrist gegen den ASV Neumarkt rangieren die Korbstadtringer mit 10:0 Punkten gleichauf mit dem SC Isaria Unterföhring auf Platz 1. Zum Duell der beiden Ligafavoriten kommt es am nächsten Samstag, wenn die Münchner Vorstädter die Reise an den Obermain antreten.Bevor es allerdings zum Spitzenkampf kommt, muss die Truppe von Chefcoach Ali Hadidi am morgigen Samstag um 19.30 Uhr ihre Pflichten erledigen. Beim SC Oberölsbach wartet auf den ACL ein unangenehmer und schwer einzuschätzender Gegner.Die Verantwortlichen der Korbstädter sind gewarnt und werden das Duell mit dem Tabellenvierten keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. "Wir werden kein Risiko eingehen und mit der bestmöglichen Mannschaft nach Oberölsbach fahren", betont Mannschaftsführer Heiko Scherer. Denn trotz der zuletzt zwei Niederlagen des morgigen Gegners ist große Vorsicht geboten. Sollten SCO-Trainer Bernhard Rieger alle Sportler zu Verfügung stehen, wird es für jeden Gegner schwer, in Oberölsbach zu punkten. So steht mit dem Bulgaren Nikolay Dobrev (57 kg, Freistil) der beste Fliegengewichtler der Liga in den Reihen der Oberpfälzer. Mit Peter Engelhardt, Militärweltmeister im Jahr 2005 sowie mehrfacher deutscher Meister, kehrte ein absoluter Spitzenringer in den Kader der Oberölsbacher zurück. Dieser teilt sich zusammen mit Routinier Norman Pickut, ebenfalls ein ehemaliger Bundesligaringer, die Gewichtsklasse bis 86 kg im Freistil.Den Abgang von Schwergewichtler und Siegringer Tobias Nendel haben die Verantwortlichen des SCO mit dem Honduraner Kevin Mejia Castillo sehr gut kompensiert. Der 20-Jährige, der in diesem Jahr nur knapp an der Olympia-Quali scheiterte, wird kaum zu bezwingen sein. Ein weiterer hochkarätiger Neuzugang im Team von Trainer Rieger ist Istvan Nemet (75 kg, Fr.). Der Ungar kam vom Zweitligisten RC Merken in die Oberpfalz.Für welche zwei Sportler auf den Ausländerpositionen sich die Oberölsbacher entscheiden werden, bleibt ebenso abzuwarten wie die Antwort auf die Frage, mit welcher Aufstellung die Lichtenfelser Ringer die Fahrt in die Oberpfalz antreten werden. Auf jeden Fall weiß die sportliche Leitung des ACL um die Stärken der Oberölsbacher und wird diese auf keinen Fall unterschätzen.Der ACL-Fanclub setzt einen Fanbus zum Kampf in Oberölsbach ein. Abfahrt ist um 16.15 Uhr an der AC-Halle. Die Anmeldung erfolgt bei Rudi Hofmann oder auf der Homepage unter www.acl-fanclub.de Für die zweite Mannschaft geht es in der Gruppenoberliga morgen (18.15 Uhr) zum Auswärtskampf nach Schonungen. Dort will der ACL versuchen, den zweiten Saisonsieg einzufahren und somit den Platz am Tabellenende zu verlassen.