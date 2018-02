40 Jugendteams kickten in vier Turnieren um den Sieg

40 Jugend-Mannschaften aus 23 Vereinen beteiligten sich an diesem Hallenturnier. Die Teams kamen nicht nur aus dem Landkreis Lichtenfels, sondern auch aus dem Coburger, Kulmbacher, Kronacher und Bamberger Raum. Etwa 500 Zuschauer bevölkerten an den beiden Tagen die Tribünen der Dreifachturnhalle. Vor allem die Eltern feuerten ihre Sprösslinge an. Die Jugendlichen lieferten sich mit Feuereifer spannende und faire Wettkämpfe, bei denen mit viel Einsatz und großer Spielfreude um jeden Ball gekämpft wurde.

Die Siegerehrungen wurden vom Jugendleiter Michael Robisch, dem Schirmherrn, Dritter Bürgermeister Winfried Weinbeer, und den Vertretern der VR-Bank Lichtenfels-Ebern durchgeführt. Alle Spieler durften sich zur Erinnerung über einen Pokal freuen. Robisch dankte allen Teilnehmern und Organisator Willi Sager vom veranstaltenden FC Lichtenfels. thi



Ergebnisse

D-Junioren (U13): 1. TSV Grub am Forst, 2. FC Lichtenfels, 3. TSV Staffelstein.

E-Junioren (U11): 1. VfB Kulmbach, 2. TSV Scheuerfeld, 3. TSV Grub am Forst.

F-Junioren (U9): 1. TSV Steinberg, 2. VfB Kulmbach, 3. DJK/TSV Rödental.

G-Junioren (U7): 1. SCW Obermain, 2. DJK/TSV Rödental, 3. FC Lichtenfels.