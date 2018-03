330 Aktive kommen zur Turngaumeisterschaft

Einst im Jahr 1986 mit 40 Turnern gestartet, stiegen im Lauf der Zeit die Teilnehmerzahlen sukzessive.

Nach nun mehr als 30 Jahren ist sie mit über 240 Turnerinnen und 90 gemeldeten Turnern der Höhepunkt in Oberfranken. Ein Magnet ist sicher auch der professionelle Geräteparcours, den die TS Lichtenfels für beide Wettkampftage zur Verfügung stellt.



Samstag für die Mädchen

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 9 Uhr mit den Turnerinnen der Jahrgänge 2007 und jünger - also dem Turnnachwuchs. Interessant wird sein, ob sich die Vorherrschaft der südlichen Turngauvereine der Landkreise Bamberg und Forchheim auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Der TSV Neunkirchen und der MTV Bamberg stellen mit 29 Turnerinnen die stärksten Riegen gefolgt vom TV Hallstadt mit 28 Startern. Siegerehrung wird für die 127 Aktiven gegen 12.30 Uhr sein.

Um 14 Uhr beginnt der Wettkampf der Jugendlichen und Damen. Auch hier dominierten die Turnerinnen aus dem Süden. Daher wird es Theresa Eller von der TS Lichtenfels in der mit elf Damen stark besetzten Konkurrenz schwer haben, sich zu behaupten.



Am Sonntag sind die Turner dran

Am Sonntag um 8.45 Uhr beginnt der Wettkampf für die Jungs aller Altersklassen. Allein 28 Aktive stellt die TS Lichtenfels. Neben dem Pflicht-Sechskampf für den Nachwuchs wird ein Kürprogramm gemäß den Normen der bayerischen Meisterschaften angeboten, an dem sich die Turner ab der C-Jugend (12 Jahre und älter) versuchen können.

Aus dem Bayernliga-Team der TSL sind Julian Kochhafen und Georg Großmann dabei. Sie bereiten sich derzeit auch auf die Liga bzw. die bayerischen Meisterschaften vor. Die ebenfalls dem Ligateam angehörenden Patrick Schneider und Hannes Weisser starten für ihren Heimatverein TV Michelau genau wie Markus Höhlein vom TV Altenkunstadt und Matthias Mohr vom TV Burgebrach.

Da alle Turner - vom sechsjährigen Anfänger bis zu den erwachsenen Kunstturnern - in einem Durchgang starten, können die Zuschauer die Entwicklung der Sportler bei zielorientiertem Training gut mitverfolgen.

Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. peja