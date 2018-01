3:5-Niederlagen für Lahmer Teams

Alle fünf Begegnungen der Kegler-Regionalliga waren knapp und endeten mit einem 5:3. Nur der ESV Schweinfurt II nutzte seinen Heimvorteil gegen Germania Marktbreit. In den weiteren vier Partien feierten die Gäste Erfolge, so auch der SKC Steig Bindlach im Kellerduell beim TSV Lahm.



Regionalliga Ofr./Ufr., Männer

TSV Lahm -

SKC Steig Bindlach 3:5

In einer für den Ligaerhalt wichtigen Partie gewannen die Lahmer zwar drei Duelle, hatten aber in der Gesamtholzzahl mit 3069:3124 klar das Nachsehen gegen Bindlach. Während die Gastgeber beim Spiel auf die Vollen (2075:2073) knapp vorne lagen, zogen sie im Räumen mit 994:1051 den Kürzeren.

Der TSVler Klaus Lutter (502/155) verlor mit 134, 122, 120 und 126 Kegel bei 2:2 Satzpunkten mit sechs Holz gegen Markus-Oliver Werner (508/ 169), der 119, 131, 142 und 116 Holz spielte. Für den Ausgleich sorgte Edwin Zang (529/176) mit 121, 120, 147 und 141 Kegel bei ebenfalls Satzgleichstand gegen Tobias Hörath (519/174). Auch in der Mittelgruppe endete das Duell unentschieden. Mit 127, 134, 132 und 126 Kegel siegte Daniel Stang (519/166) mit 3:1 Sätzen gegen Bindlachs Mathias Deinlein (505/168). Der konstant spielende Tobias Böhm (514/175) sah mit seinen 133, 128, 127 und 126 Kegel gegen den Tagesbesten Fabian Dregelies (563/206) kein Land. Der Gast gab mit 135, 128, 139 und überragenden 161/69 Holz nur einen halben Satz ab. Damit hatten sich die Gäste ein Polster von 31 Holz geschaffen.

Am Ende verlor Steffen Engelhardt mit 132, 124, 129 und 121 Kegel (506/160) sein Duell mit 1:3 Sätzen gegen Jonas Dregelies (554/195) deutlich. Für den dritten Punkte sorgte Lahms Ralf Dierauf mit 133, 115, 115 und 136 (499/162). Er behielt gegen das Duo Stefan Lappe (138/52) und Kai Steininger (337/87) bei 2:2 Sätzen klar die Oberhand.



Regionalliga Ofr./Ufr., Frauen

Bei den Regionalliga-Keglerinnen trägt der TSV Lahm nach seiner 3:5-Niederlage beim Tabellenvierten Bischberg weiter die Rote Laterne. Überraschend deutlich mit 1:7 verlor der bislang ungeschlagene Tabellenführer TSV Breitengüßbach beim Dritten SKV Bad Brückenau.

SKK Bischberg -

TSV Lahm 5:3

Die Lahmerinnen zeigten eine couragierte Vorstellung, entschieden drei Duelle für sich, mussten sich aber durch die schwächere Holzzahl (3171:3103) beugen. In drei Duellen trennte man sich unentschieden, doch die Gastgeberinnen hatten immer wieder einige Kegel mehr auf der Habenseite.

Die TSVlerin Sandra Schnitzker (487) unterlag mit 0:4 Sätzen deutlich der Bischbergerin Christine Schmitt (527). Katharina Spindler (522) sorgte beim 2:2 gegen Laura Ramer (517) für den Ausgleich.

Natalie Müller (524) zog gegen Anke Stubenrauch (539) mit 1,5:2,5 den Kürzeren. Mit einer starken Leistung glich Meike Berumen-Garcia (537) bei Satzgleichstand dank zwei Holz mehr gegen Andrea Loch (535) aus. Sabine Kochmann (517) siegte mit 3:1 gegen Sabrina Schmitt (511). Anja Thomas (516) gewann zwar gegen Bischbergs Daniela Loch zwei Sätze, doch die erzielte mit 542 Holz die Tagesbestleistung. lipp