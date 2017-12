Wie das Lichtenfelser Wasser weich wird

Im Wasserwerk in Schwabthal dröhnt es. Die Pumpen arbeiten vor sich hin, schließlich muss das Wasser mehrmals filtriert werden. Nicht immer geht es dabei um Schmutz oder Keime: Bei der Nanofiltration (NF) wird das Wasser im Wasserwerk Schwabthal auf den Härtegrad elf enthärtet. "Hier werden Härtebildner, wie Calcium, aus dem Wasser gefiltert", erklärt Daniel Weis, Azubi bei den Stadtwerken Lichtenfels. In Buch am Forst ist das Wasser mit einem Härtegrad von 27,2 besonders hart, in Klosterlangheim ist es mit dem Härtgrad 7,5 weich. Wieso die Wasserhärten in Lichtenfels so unterschiedlich sind und weshalb hartes Wasser gesünder ist als weiches, erfahren Sie in einem ausführlichen Artikel unter www.infranken.de