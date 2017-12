Eine Fränkische Weihnacht "Singen unterm Weihnachtsbaum" mit ausschließlich volkstümlichen Beiträgen boten die Akteure um den "Graatzer Hecht'n Dreigsang" am 2. Weihnachtsfeiertag in der Pfarrkirche Zur heiligsten Dreifaltigkeit.



Besinnliche Ruhe

Zusammen mit den "Kronicher Madla" und dem "Kronicher Drei Veddel Takt" konnten die heimischen Akteure ein 70minütiges Singen zaubern in welchem fränkische und alpenländische Beiträge die Hauptrolle spielen. Allein das Fluidum im Gotteshaus war schon aller Ehren wert und sorgte für eine heimelige Stimmung. Ob die Akteure in fränkischen Trachten, die aufgebaute Krippe vor den Akteuren oder die Weihnachtsbäume der Kirche im Kerzenschein - alles strahlte schon zu Beginn eine besinnliche Ruhe aus.



Nachdem Heinrich Geßlein die Besucher in der vollbesetzten Pfarrkirche begrüßt hatte und vom "Hecht'n Dreigsang" der Südtiroler "Andachtsjodler" erklang, waren alle von einer besonderen Weihnachtsstimmung erfasst, die es so leider nicht mehr oft gibt. Aber die Akteure zeigten auch viel Liebe zum Detail. So waren die Beiträge hintereinander von der liturgischen Zeitfolge der weihnachtlichen Geschichten angepasst. Mit glockenreinen Stimmen brachten die "Kronicher Maadla" den Englischen Gruß oder wie er auch in Franken genannt wird den "Engel des Herrn" in fränkischem Dialekt zu Gehör.



Dunkel und geheimnisvoll

In diese Abfolge passte dann die "Herbergssuche". Mit viel Gefühl interpretierte der "Hecht'n Dreigsang" den alpenländischen Text wie ein kleiner Männerchor und nahm so die Besucher zu den Geschehnissen um die Geburt des Jesuskindes mit. Der Liedbeitrag "Durch Bethlehems Stadt" fügte

sich nahtlos an. Die Beschreibung eines Winterwaldes hatte dann der "Kronicher Dreivierteltakt" inne. Die dunklen und geheimnisvollen Töne des Kontrabasses mit Gitarrenbegleitung wechselten sich mit den hellen und munteren Klängen des Hackbrettes und der "Ziechkatz" ab. Überhaupt schafften es die vier Akteure sich immer wieder zwischen den Liedbeiträgen gekonnt mit ihrer weihnachtlichen Volksmusik in Szene zu setzen und eine Abwechslung zu den Gesängen her zu stellen.



"Es wird scho glei dumpa"

Die Volksweise "Oh du mei Simma" und das Lied "A Stern am Himmel steht" vom niederbayerischen Volksliedkomponisten und Liedtexters Ferdinand Neumaier erzählten von den Prophezeiungen zur Ankunft eines neuen Königs. An einer der bekanntesten Volksweisen "Es wird scho glei dumpa" durch den "Hecht'n Dreigesang" schmiegte sich gerade zu der Musikbeitrag des "Drei Veddel Taktes" "A stille Weise" an.



Mit der natürlichen Klangfülle von Männerstimmen ging es dann mit "Oh wundersame Nacht " freudig zur Krippe. Mit dem alten Weihnachtslied "Still, still, still weil's Kindlein schlafen will" wurde die Szenerie an der Krippe vor dem geistigen Auge der Besucher lebendig. Entgegen dem bekannt getragenen Lied wurde dies aber mit großer Lockerheit und Leichtigkeit vorgetragen. Die Weihnachtsfreude der Hirten drückten die "Kronicher Maadla" mit "Ihr Hirten guckt nauf" aus. Ganz im Zeichen der fränkischen Volksmusik des fränkischen Komponisten F.W. von Dittfurth und weiterer Komponisten aus dem Lichtenfelser Raum standen dann die folgenden Beiträge.



"Des könna die im Fernsehn a net besser" wusste eine Frau am Ende des Konzertes. Und recht hatte sie. Musikalisch hochwertige Volksmusik in solcher Art und Weise wie an diesem Abend ist sicherlich nicht oft zu erleben. Für das einfühlsames Singen und musizieren von weihnachtlichen Liedern und Melodien erhielten die Akteure einen lang anhaltenden Applaus.