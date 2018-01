Seit 70 Jahren zieht Otto Bähr in Meineck alle Register

Wenn aus der Mainecker Allerheiligenkirche das Lied "Großer Gott, wir loben Dich" erklingt, dann sitzt Otto Bähr an der Orgel und spielt mit voller Inbrunst sein Lieblingslied. Dass er mittlerweile seit 70 Jahren dieser Leidenschaft nachgeht, merkt man keineswegs. Noch immer ist er zur Stelle, wenn er gebraucht wird und erfreut die Besucher.





Auch in evangelischen Kirchen gespielt



Nach dem Gottesdienst in Maineck bleibt nicht viel Zeit, denn der Organist wird bereits in Altenkunstadt erwartet. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Kirchen hinzu, in denen er die Gottesdienste begleitete. Auch in evangelischen Kirchen begeisterte der Katholik Bähr mit seinem Spiel.



Dabei kommt es für ihn auch immer darauf an, die Besucher "mitzunehmen". Er versucht immer einen Ausgleich zu finden, Orgelmusik und Gesang der Besucher sollen eine Einheit sein. "Manche Organisten spielen zu schnell und die Besucher können nicht mithalten, was dann unschön ist", sagt er. Genau hier zeigt sich die ganze Erfahrung von Otto Bähr. So mancher Pfarrer lobt den wunderbaren Klang und sein Spiel.



Trotz großer Erfahrung bedeutet sein Engagement auch Vorbereitung. Er muss je nach Liturgie die Stücke aussuchen und natürlich auch üben. Eine weitere Leidenschaft Bährs ist der Chorgesang.





Drei Chöre geleitet



Bis vor Kurzem leitete er gleich drei Chöre, allein dafür war er über 20 Jahre lang drei Mal in der Woche unterwegs. Den Taktstock hat er aber mittlerweile in jüngere Hände übergeben. Auch das Singen im Verein hat er beendet. Doch noch gerne erinnert sich Otto Bähr an seine Teilnahme am Fränkischen Kammerchor Coburg und an die 125-Jahr-Feier mit dem Sonntagskonzert, an dem auch der bekannte Opernsänger Karl Ridderbusch mitwirkte.



In seiner Heimat Maineck ist der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande ein angesehener Mitbürger. In allen Ortsvereinen ist der ehemalige Raiffeisenmitarbeiter längst Ehrenmitglied , sein Rat ist stets willkommen. Beim Bau des Feuerwehrhauses, das 2015 fertiggestellt werden konnte, wirkte er als fleißiger Helfer an vorderster Stelle mit. Viele suchen das Gespräch mit ihm, besonders wenn man etwas aus der Geschichte Mainecks wissen will. So langsam denkt der 85-Jährige trotz aller Leidenschaft daran, etwas kürzer zu treten, doch das ist gar nicht so einfach. Es finden sich wenige, die dieses Ehrenamt noch ausüben und so den Gottesdienst bereichern.





Vorbild für den Enkelsohn



Einer ist sein Enkel Thomas, der über seinen Opa Otto sagt: "Schon als Kind war es für mich beeindruckend, meinen Opa an der Orgel zu erleben. Letztendlich war er der Grund, warum ich dieses Instrument erlernt habe und Musiklehrer wurde. Er ist und bleibt mein Vorbild."



Und so danken dem Jubilar Otto Bähr nicht nur die Gottesdienstbesucher, sondern auch Gunda Graß von der Kirchenverwaltung Maineck sowie Pater Kosma Rejmer.



Neben Otto Bähr wurden Marina Kießling für ihren zehnjährigen Ministrantendienst und Heidi Stehl für 20 Jahre Dienst als Wortgottesdienstleiterin geehrt.