Seelsorge vor dem Umbruch

Insgesamt 51 katholische Priester wurden im Jahr 2015 geweiht. Nicht in Franken, nicht in Bayern, sondern in ganz Deutschland. 2016 waren es immerhin 82, für 2017 werden es laut einer Umfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) etwa 76 sein. Da wundert es nicht, wenn von Priestermangel gesprochen wird. Der Beruf ist in der aktuellen Zeit anscheinend nicht mehr attraktiv genug, um junge Menschen für das Leben als Priester gewinnen zu können. Das hat auch Auswirkungen im Erzbistum Bamberg und damit im Landkreis Lichtenfels.



Aus 94 werden 45

Im September hat sich Erzbischof Ludwig Schick in einem Hirtenbrief an die Gläubigen gewendet. "Erzbistum mitgestalten" heißt das Projekt, das bis 2022 umgesetzt werden soll. Konkret steht dahinter eine Halbierung der bestehenden Seelsorgebereiche im Bistum. Bisher waren das insgesamt 94, nach der neuen Planung nur noch rund 45. Der Ist-Zustand im Erzbistum sei gründlich analysiert worden, heißt es im Hirtenbrief. Das Ergebnis: Die hauptamtlichen Kräfte sind überlastet. Die neue Formel lautet daher, dass auf 12 000 Katholiken in Zukunft fünf hauptamtliche Seelsorger kommen sollen.



Was bedeutet das für den Landkreis Lichtenfels? "Sicher ist, dass sich die Zahl der Seelsorgebereiche reduziert", sagt Regionalreferent Clemens Grünbeck, zuständig für Coburg, Kronach, Lichtenfels und Teuschnitz. "Es ist aber noch nicht klar, ob es drei Bereiche werden, was momentan am wahrscheinlichsten ist, oder zwei." Bisher gibt es im Dekanat Lichtenfels deren fünf: Steinach-Rodach-Main, St. Bernhard von Clairvaux Lichtenfels, Ebensfeld sowie Banzer Stift-Staffelstein-Lautergrund und Obermain-Jura.



Wie genau die neue Aufteilung aussehen könnte, darüber beraten die bestehenden Bereiche aktuell. "In den neuen größeren Seelsorgerbereichen können die jetzigen Pfarreien mit ihren Filialgemeinden und Stiftungen weiter bestehen", schreibt Erzbischof Schick im Hirtenbrief. Clemens Grünbeck ergänzt erste Tendenzen: "Der Bereich Obermain-Jura ist jetzt schon ziemlich groß." Die 12 000er Marke erreiche man aber nicht ganz. Vielleicht könne dieser Bereich trotzdem in seiner aktuellen Form bestehen bleiben, wenn der Rest so gegliedert werden kann, dass es trotzdem aufgeht. Aber das seien aktuell noch Gedankenspiele. "Im Vergleich mit der Fränkischen Schweiz beispielsweise ist es hier aber eher einfach."



Gemischte Reaktionen

Was bedeutet die Reform letztendlich für die Bürger? "Ich denke, wenn die Reform durchgeführt ist, wird sich erst mal gar nicht so viel ändern", sagt Grünbeck. Er erwarte, dass die neue Personalplanung nicht schlagartig durch zahlreiche Versetzungen angegangen wird, sondern eher, dass beispielsweise einige Stellen in Zukunft nicht mehr neu besetzt werden. Die Reaktionen aus der Katholiken-Gemeinde seien gemischt: "Es gibt Stimmen, die sagen: Das ist einfach die Realität, die man anerkennen muss. Das wird ja nicht gemacht, weil man die Leute quälen will, sondern aus der Not heraus." Andere würden in der Reform Chancen sehen, etwa um Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen.



Eine Konsequenz werde aber sein, dass sich die Gläubigen häufig auf neue Gottesdienstzeiten einstellen müssen: "Wenn niemand auf seine bisherigen Gewohnheiten und vermeintlichen Rechte besteht, jeder sich bewegt und kompromissbereit ist, werden alle am Sonntag und an den Feiertagen eine Eucharistiefeier, oder wenn das wegen Priestermangels nicht möglich ist, eine Wort-Gottes-Feier in erreichbarer Nähe mitfeiern können", schreibt Erzbischof Schick.



"Für die Seelsorge eher gut"

12 000 Menschen verteilt auf die Schultern eines fünfköpfigen Teams. Ist das für die Priester, Diakone sowie Pastoral- und Gemeindereferenten überhaupt zu stemmen? "12 000 klingt natürlich erst mal viel, aber dafür wird ja auch das Team größer", sagt Regionalreferent Clemens Grünbeck. Das sei die entscheidende Größe. "Für die Seelsorge ist das eher gut, weil da jeder sein Steckenpferd hat. Bei mehr Leuten kann man besser schauen, wie man sich aufteilt."



Aktuell gibt es fünf Seelsorgebereiche im Dekanat Lichtenfels.





Die bestehenden Seelsorgebereiche rund um Lichtenfels





Pfarreienverbund Ebensfeld

4597 Katholiken



Banzer Stift-Staffelstein-Lautergrund

8953 Katholiken



St. Bernhard von Clairvaux

10 745 Katholiken



Steinach-Rodach-Main

7762 Katholiken



Obermain-Jura

11 083 Katholiken



Quelle: Erzbistum Bamberg