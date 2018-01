Schwerer Auto-Unfall im Landkreis Lichtenfels: 91-Jähriger kracht mit einer Mutter zusammen

Ein 91-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte von der Michael-Dechant-Straße nach links auf die Staatsstraße 2191 in Richtung Weismain-Ortsmitte einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er hierbei mit einer 40-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die ihrerseits die Staatstraße 2191 von Weismain in Richtung Altenkunstadt befuhr.Der Aufprall führte zu einer Totalbeschädigung beider Fahrzeuge, wobei der Gesamtschaden mit ungefähr 15000 Euro beziffert werden kann. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten 91-Jährigen ins Klinikum nach Bayreuth und ein Rettungswagen die ebenfalls schwer verletzte 40-Jährige ins Klinikum nach Kulmbach.Ein dreijähriges Kind, das sich zusammen mit seiner Mutter im Fahrzeug befand, konnte glücklicherweise nur leicht verletzt in die Obhut des zur Unfallstelle gerufenen Vaters übergeben werden. Die Feuerwehren aus Weismain und Altenkunstadt waren mit zahlreichem Personal an der Unfallstelle bei der Rettung eingebunden. Eine Stunde war die Fahrbahn der Staatsstraße 2191 im Unfallbereich komplett gesperrt.