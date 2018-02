Schnipp, schnapp - ab

Mit Beginn der närrischen Tage ging in Weismain am Donnerstag mit der Weiberfastnacht sofort die Post ab. So setzten die närrischen Weiber sofort zum Sturm aufs Rathaus an. Sie waren als Schlafmützen gekommen, um Oberschlafmütze Prinz Udo aus dem Schlaf zu erwecken. Als die Schlafmützen am Rathaus ankamen schien es doch sehr verwaist und ein Schreiben des Bürgermeisters im Briefkasten wies darauf hin, dass er wegen vieler Termine mit dem Erzbischof, Heimatminister Söder und einem wichtigen Anruf wieder einmal keine Zeit habe.



Ob solcher Unzulänglichkeit forderten die närrischen Weiber die Herausgabe des Rathausschlüssels und die Übergabe des Gebäudes. Beim Betreten der "heiligen Hallen" sorgte jedoch der Weismainer Nachtwächter erst einmal für einen Stopp dieses Ansinnens. Für den Rathausschlüssel mussten die Schlafmützen fünf schwere Prüfungen bestehen. Die härteste Prüfung war dabei sicherlich der Griff ins Klo, um Infos zum Verbleib des Rathausschlüssels zu bekommen. Der Rathausschlüssel fand sich dann auch im "Männerklo" des Rathauses.

Mit dem Schlüssel bewaffnet zog das Narrenvolk sofort gen Amtsräume in den oberen Stockwerken. Doch der Bürgermeister schien tatsächlich nicht da zu sein. Doch damit gab sich Schlafmütze Birgit Bräutigam nicht zufrieden: " Der lichd bestimmt oben in an Zimmer und schläfd."



Die närrischen Weiber um Irmgard Denzler sangen ihrem Bürgermeister ein Lied zum Aufwachen. "Schlaf doch Prinz Udo nicht ein, denk doch einmal an Weismain" war der Refrain. "Kein Geschäft ist mehr hier, nur noch der Püls mit sein Bier, Jahn und Besold sind schon bald leer. Udo mach's uns doch nicht so schwer."



Der Bürgermeister gesellte sich gern den Schlafmützen an und ließ sich vor dem Schlafengehen noch eine Gurkenmaske auflegen. Seine letzten Amtshandlungen als Bürgermeister waren die Aufhebung des Alkoholverbotes im Rathaus und die Bewirtung der ausgeschlafenen Gäste.



Nicht viel besser ging es den Stadträten und den Verwaltungsangestellten, die mit Schlips gekommen waren. Schnipp, schnapp schon waren die Krawatten ab. Und dann ging sie los, die große Sause im ersten Stock: Mit Stimmungsmusik, Polonaise, Gesang und Tam-Tam wurde der Frohsinn auf Höchsttemperatur gebracht. Drinks sorgten kaum für Abkühlung. Nach dem Rathaussturm ging es in der heimischen Gastronomie munter weiter.